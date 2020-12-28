RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2513251425152516

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав:А сейчас: нельзя никакую вакцину покупать, кроме американских.

Можешь купить любую, в том числе и российскую, и колоть ей за бабло предварительно проведя регистрацию вакцины.

И для российского патриотизма что-то полезное сделаешь, и денег заработаешь.

А можно украинскую? Или накрайняк китайскую? :)

Американская пока не светит же
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13631
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7473 раз.
Подякували: 3587 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 07:37

  freeze написав:Смертность в России за январь - ноябрь выросла более чем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 (причем 81% этого прироста - из-за коронавируса и ассоциированных с ним заболеваний), - зампред правительства РФ Голикова.


за такие показатели - тюрьма с конфискацией имущества . по факту это провал . Но ... этот провал выставляют как оправдания борьбы против Ковида . своими провалами они оправдывают свой провал .гениально !
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 731
З нами з: 22.07.11
Подякував: 269 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2513251425152516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Витаха і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1708336
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18363)
29.12.2020 07:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.