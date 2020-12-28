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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:13
vitaliy_berdinskikh написав: Вкладчик1234 написав:
А сейчас: нельзя никакую вакцину покупать, кроме американских.
Можешь купить любую, в том числе и российскую, и колоть ей за бабло предварительно проведя регистрацию вакцины.
И для российского патриотизма что-то полезное сделаешь, и денег заработаешь.
А можно украинскую? Или накрайняк китайскую?
Американская пока не светит же
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Додано: Вів 29 гру, 2020 07:37
freeze написав:
Смертность в России за январь - ноябрь выросла более чем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 (причем 81% этого прироста - из-за коронавируса и ассоциированных с ним заболеваний), - зампред правительства РФ Голикова.
за такие показатели - тюрьма с конфискацией имущества . по факту это провал . Но ... этот провал выставляют как оправдания борьбы против Ковида . своими провалами они оправдывают свой провал .гениально !
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