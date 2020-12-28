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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 07:37

  freeze написав:Смертность в России за январь - ноябрь выросла более чем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 (причем 81% этого прироста - из-за коронавируса и ассоциированных с ним заболеваний), - зампред правительства РФ Голикова.


за такие показатели - тюрьма с конфискацией имущества . по факту это провал . Но ... этот провал выставляют как оправдания борьбы против Ковида . своими провалами они оправдывают свой провал .гениально !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 07:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мы уже стали забывать как это было...
https://imgur.com/a/rLzQrSs
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 07:59

МОЗ не планує скасовувати чи переносити січневий локдаун

Максим Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують.

Оскільки окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу.

Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)

Шедеврально :roll: Пора вносить изменения в риторику - Локдаун от гриппа и коронавируса (С)

Зы. Может вместо локдауна от гриппа всё-таки вакцины от гриппа завести в аптеки :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:01

  freeze написав:Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)

Эпидемию спасёт только повышение пенсий. Все молодые уже переболели поголовно, а у стариков хватает денег только на сидеть дома и смотреть телевизор.

Это в Европе старики каждый день ходят по кафешкам и друг друга заражают. Когда год назад купили билеты в венскую филармонию по 100 евро, были удивлены, что контингент там 70+. В Украине вся пенсия - это меньше стоимости одного такого билета.

Так что, переживать нечего, если не случится экономического чуда и повышения пенсий раз в 10, эпидемия в Украине захлебнётся в самые ближайшие месяцы, даже без каких-либо противоэпидемических мероприятий
safonovstanislav
 
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ЛОБ

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