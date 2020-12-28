Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2513251425152516 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 44 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 18 Всього голосів : 102 Додано: Вів 29 гру, 2020 07:37 freeze написав: Смертность в России за январь - ноябрь выросла более чем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 (причем 81% этого прироста - из-за коронавируса и ассоциированных с ним заболеваний), - зампред правительства РФ Голикова. Смертность в России за январь - ноябрь выросла более чем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 (причем 81% этого прироста - из-за коронавируса и ассоциированных с ним заболеваний), - зампред правительства РФ Голикова.



за такие показатели - тюрьма с конфискацией имущества . по факту это провал . Но ... этот провал выставляют как оправдания борьбы против Ковида . своими провалами они оправдывают свой провал .гениально ! за такие показатели - тюрьма с конфискацией имущества . по факту это провал . Но ... этот провал выставляют как оправдания борьбы против Ковида . своими провалами они оправдывают свой провал .гениально ! moldashavanin

Повідомлень: 731 З нами з: 22.07.11 Подякував: 269 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 07:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://imgur.com/a/rLzQrSs Мы уже стали забывать как это было...

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Заблокований Повідомлень: 2513 З нами з: 06.08.19 Подякував: 605 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 07:59



Максим Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують.



Оскільки окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу.



Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)



Шедеврально Пора вносить изменения в риторику - Локдаун от гриппа и коронавируса (С)



Зы. Может вместо локдауна от гриппа всё-таки вакцины от гриппа завести в аптеки МОЗ не планує скасовувати чи переносити січневий локдаунМаксим Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують.Оскільки окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу.Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)ШедевральноПора вносить изменения в риторику - Локдаун от гриппа и коронавируса (С)Зы. Может вместо локдауна от гриппа всё-таки вакцины от гриппа завести в аптеки freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19660 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4696 раз. Подякували: 7449 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 09:01 freeze написав: Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С) Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)

Эпидемию спасёт только повышение пенсий. Все молодые уже переболели поголовно, а у стариков хватает денег только на сидеть дома и смотреть телевизор.



Это в Европе старики каждый день ходят по кафешкам и друг друга заражают. Когда год назад купили билеты в венскую филармонию по 100 евро, были удивлены, что контингент там 70+. В Украине вся пенсия - это меньше стоимости одного такого билета.



Так что, переживать нечего, если не случится экономического чуда и повышения пенсий раз в 10, эпидемия в Украине захлебнётся в самые ближайшие месяцы, даже без каких-либо противоэпидемических мероприятий Эпидемию спасёт только повышение пенсий. Все молодые уже переболели поголовно, а у стариков хватает денег только на сидеть дома и смотреть телевизор.Это в Европе старики каждый день ходят по кафешкам и друг друга заражают. Когда год назад купили билеты в венскую филармонию по 100 евро, были удивлены, что контингент там 70+. В Украине вся пенсия - это меньше стоимости одного такого билета.Так что, переживать нечего, если не случится экономического чуда и повышения пенсий раз в 10, эпидемия в Украине захлебнётся в самые ближайшие месяцы, даже без каких-либо противоэпидемических мероприятий safonovstanislav Повідомлень: 3088 З нами з: 10.05.14 Подякував: 278 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2513251425152516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Stan78 і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 733 , 734 , 735

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7343 1708346

ЛОБ П'ят 25 гру, 2020 18:57