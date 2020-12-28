за такие показатели - тюрьма с конфискацией имущества . по факту это провал . Но ... этот провал выставляют как оправдания борьбы против Ковида . своими провалами они оправдывают свой провал .гениально !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 07:37
за такие показатели - тюрьма с конфискацией имущества . по факту это провал . Но ... этот провал выставляют как оправдания борьбы против Ковида . своими провалами они оправдывают свой провал .гениально !
Додано: Вів 29 гру, 2020 07:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мы уже стали забывать как это было...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 07:59
МОЗ не планує скасовувати чи переносити січневий локдаун
Максим Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують.
Оскільки окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу.
Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)
Шедеврально Пора вносить изменения в риторику - Локдаун от гриппа и коронавируса (С)
Зы. Может вместо локдауна от гриппа всё-таки вакцины от гриппа завести в аптеки
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:01
Эпидемию спасёт только повышение пенсий. Все молодые уже переболели поголовно, а у стариков хватает денег только на сидеть дома и смотреть телевизор.
Это в Европе старики каждый день ходят по кафешкам и друг друга заражают. Когда год назад купили билеты в венскую филармонию по 100 евро, были удивлены, что контингент там 70+. В Украине вся пенсия - это меньше стоимости одного такого билета.
Так что, переживать нечего, если не случится экономического чуда и повышения пенсий раз в 10, эпидемия в Украине захлебнётся в самые ближайшие месяцы, даже без каких-либо противоэпидемических мероприятий
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