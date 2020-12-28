Додано: Вів 29 гру, 2020 10:29

freeze написав: Вкладчик1234 написав: Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають". Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають".



В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ? В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ?

freeze написав: Зы. Может вместо локдауна от гриппа всё-таки вакцины от гриппа завести в аптеки Зы. Может вместо локдауна от гриппа всё-таки вакцины от гриппа завести в аптеки

safonovstanislav написав: freeze написав: Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С) Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)

Эпидемию спасёт только повышение пенсий. Все молодые уже переболели поголовно, а у стариков хватает денег только на сидеть дома и смотреть телевизор.



Это в Европе старики каждый день ходят по кафешкам и друг друга заражают. Когда год назад купили билеты в венскую филармонию по 100 евро, были удивлены, что контингент там 70+. В Украине вся пенсия - это меньше стоимости одного такого билета.



Так что, переживать нечего, если не случится экономического чуда и повышения пенсий раз в 10, эпидемия в Украине захлебнётся в самые ближайшие месяцы, даже без каких-либо противоэпидемических мероприятий Эпидемию спасёт только повышение пенсий. Все молодые уже переболели поголовно, а у стариков хватает денег только на сидеть дома и смотреть телевизор.Это в Европе старики каждый день ходят по кафешкам и друг друга заражают. Когда год назад купили билеты в венскую филармонию по 100 евро, были удивлены, что контингент там 70+. В Украине вся пенсия - это меньше стоимости одного такого билета.Так что, переживать нечего, если не случится экономического чуда и повышения пенсий раз в 10, эпидемия в Украине захлебнётся в самые ближайшие месяцы, даже без каких-либо противоэпидемических мероприятий

как меня учили в " институте " в каждом вопросе присутствует 90% ответа, в вашем вопросе прям все 100%пока вы будете думать уже второй завоз вакицын разгребутвы чуть чуть не правы , то есть частично, у нас у пенсионеров БЕСПЛАТНЫЙ проезд во всем транспорте , так вот первоочередная задача любого пенсионера в час пик , обязательно на 8-8,3 утра , поехать на самый дальний рынок что бы купить там картошку на 1 грн дешевле, этот рейд можно повторить раз 5 , картошка в одном конце горда дешевле, морковка в другом , яйця на третьем рынке. И желательно успеть утром когда другие пенсы с села приезжают на электричке в час пик в город на ближайший рынок что бы продать .Не могу до конца осуждать такую политику ... ибо сам вижу разброс на пачке лекарств в 50 грн ( и часто разница до 30%) ,по таблетки юа , и корректирую свой маршрут так что бы этих 50 грн сэкономить. Разве что почему в час пик ....