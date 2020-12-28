за такие показатели - тюрьма с конфискацией имущества . по факту это провал . Но ... этот провал выставляют как оправдания борьбы против Ковида . своими провалами они оправдывают свой провал .гениально !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 07:37
за такие показатели - тюрьма с конфискацией имущества . по факту это провал . Но ... этот провал выставляют как оправдания борьбы против Ковида . своими провалами они оправдывают свой провал .гениально !
Додано: Вів 29 гру, 2020 07:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мы уже стали забывать как это было...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 гру, 2020 07:59
МОЗ не планує скасовувати чи переносити січневий локдаун
Максим Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують.
Оскільки окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу.
Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)
Шедеврально Пора вносить изменения в риторику - Локдаун от гриппа и коронавируса (С)
Зы. Может вместо локдауна от гриппа всё-таки вакцины от гриппа завести в аптеки
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:01
Эпидемию спасёт только повышение пенсий. Все молодые уже переболели поголовно, а у стариков хватает денег только на сидеть дома и смотреть телевизор.
Это в Европе старики каждый день ходят по кафешкам и друг друга заражают. Когда год назад купили билеты в венскую филармонию по 100 евро, были удивлены, что контингент там 70+. В Украине вся пенсия - это меньше стоимости одного такого билета.
Так что, переживать нечего, если не случится экономического чуда и повышения пенсий раз в 10, эпидемия в Украине захлебнётся в самые ближайшие месяцы, даже без каких-либо противоэпидемических мероприятий
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:13
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:29
как меня учили в " институте " в каждом вопросе присутствует 90% ответа, в вашем вопросе прям все 100%
пока вы будете думать уже второй завоз вакицын разгребут
вы чуть чуть не правы , то есть частично, у нас у пенсионеров БЕСПЛАТНЫЙ проезд во всем транспорте , так вот первоочередная задача любого пенсионера в час пик , обязательно на 8-8,3 утра , поехать на самый дальний рынок что бы купить там картошку на 1 грн дешевле, этот рейд можно повторить раз 5 , картошка в одном конце горда дешевле, морковка в другом , яйця на третьем рынке. И желательно успеть утром когда другие пенсы с села приезжают на электричке в час пик в город на ближайший рынок что бы продать .
Не могу до конца осуждать такую политику ... ибо сам вижу разброс на пачке лекарств в 50 грн ( и часто разница до 30%) ,по таблетки юа , и корректирую свой маршрут так что бы этих 50 грн сэкономить. Разве что почему в час пик ....
Востаннє редагувалось yama в Вів 29 гру, 2020 10:49, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса"
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:51
Неплохая статья по поводу -
Не знаю, какой министр Степанов, но по логике 2 варианта - или он должен признать, что статистика сегодня липовая, или следует отменить локдаун. Введение локдауна в условиях резкого снижения заболеваемости не просто преступление, а откровенная глупость.
Логика - дадим погулять праздники, по максимуму увеличить заболеваемость, а потом введём локдаун, чтобы погасить вспышку. И как результат получим иммунизацию населения без всякой вакцины. У тех, кто не помрёт. Ускоренный вариант шведского эксперимента.
Для примера локдаун в Польше -
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:59
Рептилоиды (... подставить нужное) правят миром!
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:03
обычно для венских пенсионеров и студентов билеты обходяться не дороже 20-30 евро со скидками и при условии предварительной покупки...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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