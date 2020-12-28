да очень жаль , хорошие люди. да Врачи умирают , даже в повести Пушкина, случайно порезавшись и не имея при себе йода для дезинфекции умер один из героев. Это группа риска. Нужно смотреть всю смертность среди мед персонала за этот и за прошлый год сравнивать. Вопрос в другом зачем раздувать из этого истерику ? зачем такие новости публиковать ? что бы люди боялись ? В обычной жизни много трагичных смертей, НЕ ко всем такое пристальное внимание.
Востаннє редагувалось yama в Вів 29 гру, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Вакцина (AstraZeneca), которая в настоящее время проходит оценку британского независимого регулятора лекарственных средств, обеспечивает «100-процентную защиту» от тяжелого заболевания COVID, требующего госпитализации, сказал Паскаль Сорио в интервью газете Sunday Times.
Он добавил, что, по его мнению, испытания покажут, что его фирма достигла эффективности вакцины, равной эффективности Pfizer-BioNTech - 95 процентов и Moderna - 94,5 процента.
«Мы думаем, что выяснили формулу победы и как добиться эффективности, которая после двух доз будет наравне со всеми остальными», - сказал генеральный директор, сказав, что только эти данные будут опубликованы «в какой-то момент». ..... Как сообщает газета Sunday Telegraph, ожидается, что 4 января будет дано разрешение на применение джеба. .... Правительство заказало 100 миллионов доз, из которых 40 миллионов доз планируется получить к концу марта. ...... По заявлению британского производителя лекарств, до конца года будет изготовлено около 200 миллионов доз вакцины AstraZeneca , а к концу марта следующего года - более 700 миллионов доз во всем мире.