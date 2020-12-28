Вакцина (AstraZeneca), которая в настоящее время проходит оценку британского независимого регулятора лекарственных средств, обеспечивает «100-процентную защиту» от тяжелого заболевания COVID, требующего госпитализации, сказал Паскаль Сорио в интервью газете Sunday Times.



Он добавил, что, по его мнению, испытания покажут, что его фирма достигла эффективности вакцины, равной эффективности Pfizer-BioNTech - 95 процентов и Moderna - 94,5 процента.



«Мы думаем, что выяснили формулу победы и как добиться эффективности, которая после двух доз будет наравне со всеми остальными», - сказал генеральный директор, сказав, что только эти данные будут опубликованы «в какой-то момент».

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Как сообщает газета Sunday Telegraph, ожидается, что 4 января будет дано разрешение на применение джеба.

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Правительство заказало 100 миллионов доз, из которых 40 миллионов доз планируется получить к концу марта.

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По заявлению британского производителя лекарств, до конца года будет изготовлено около 200 миллионов доз вакцины AstraZeneca , а к концу марта следующего года - более 700 миллионов доз во всем мире.