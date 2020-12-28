да очень жаль , хорошие люди. да Врачи умирают , даже в повести Пушкина, случайно порезавшись и не имея при себе йода для дезинфекции умер один из героев. Это группа риска. Нужно смотреть всю смертность среди мед персонала за этот и за прошлый год сравнивать. Вопрос в другом зачем раздувать из этого истерику ? зачем такие новости публиковать ? что бы люди боялись ? В обычной жизни много трагичных смертей, НЕ ко всем такое пристальное внимание.
Востаннє редагувалось yama в Вів 29 гру, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Вакцина (AstraZeneca), которая в настоящее время проходит оценку британского независимого регулятора лекарственных средств, обеспечивает «100-процентную защиту» от тяжелого заболевания COVID, требующего госпитализации, сказал Паскаль Сорио в интервью газете Sunday Times.
Он добавил, что, по его мнению, испытания покажут, что его фирма достигла эффективности вакцины, равной эффективности Pfizer-BioNTech - 95 процентов и Moderna - 94,5 процента.
«Мы думаем, что выяснили формулу победы и как добиться эффективности, которая после двух доз будет наравне со всеми остальными», - сказал генеральный директор, сказав, что только эти данные будут опубликованы «в какой-то момент». ..... Как сообщает газета Sunday Telegraph, ожидается, что 4 января будет дано разрешение на применение джеба. .... Правительство заказало 100 миллионов доз, из которых 40 миллионов доз планируется получить к концу марта. ...... По заявлению британского производителя лекарств, до конца года будет изготовлено около 200 миллионов доз вакцины AstraZeneca , а к концу марта следующего года - более 700 миллионов доз во всем мире.
freeze написав:Максим Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують.
Оскільки окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу.
Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)
Все логічно - захворюваність спадає, треба ввести локдаун По факту - бабло роздали, податкові канікули ввели - доведеться тепер закрити той клятий малий бізнес, щоб не плутався під ногами, не заважав великому.. Чим довше будуть сидіти вдома, тим швидше проїдять гроші і закриються
safonovstanislav написав:Это в Европе старики каждый день ходят по кафешкам и друг друга заражают. Когда год назад купили билеты в венскую филармонию по 100 евро, были удивлены, что контингент там 70+. В Украине вся пенсия - это меньше стоимости одного такого билета.
обычно для венских пенсионеров и студентов билеты обходяться не дороже 20-30 евро со скидками и при условии предварительной покупки...
Основная суть моего сообщения, что в Европе пенсионеры имеют и желание и возможности посещать увеселительные заведения. В Украине основное развлечение пенсионеров вне дома - пойти купить еды
Всем остальным категориям населения, коронавирус не очень-то и страшен, уже все кто не сидит в бункере - переболели
Китайську журналістку, яка повідомляла про початок пандемії коронавірусу, ув'язнили Шанхайський суд визнав 37-річну Жан винною у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот»
28 грудня 2020, 11:50 Китайську журналістку, яка повідомляла про початок пандемії коронавірусу, ув'язнили
Китайську журналістку Жань Жан, яка повідомила про початок пандемії коронавірусу в Ухані у лютому, засуджено до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє South China Morning Post.
Шанхайський суд визнав 37-річну Жан винною у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот». Всього їй загрожувало до 5 років ув’язнення. За слова адвоката, Жан була присутня на суді в інвалідному візку, вона погано почувалася. Юрист додав, що журналістка ще не визначилася, чи подаватиме апеляцію.
Жань Жан була однією з перших у Китаї, яка повідомляла про ситуацію в Ухані на початку року, коли у місті оголосили локдаун у зв’язку зі швидким поширенням коронавірусу. Її затримали у середині травня, а у червні жінка оголосила голодування.
Жан заперечувала всі обвинувачення.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Австралийские исследователи впервые обнаружили, что люди, инфицированные вирусом COVID-19, обладают иммунной памятью для защиты от повторного заражения в течение как минимум восьми месяцев. ....... «Это было черным облаком, нависшим над потенциальной защитой, которую может обеспечить любая вакцина против COVID-19, и дает реальную надежду на то, что после разработки вакцины или вакцин они обеспечат долгосрочную защиту».