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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2515251625172518>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:07

  _Mykola_ написав:"Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса"
https://project.liga.net/projects/heroe ... year_2020/

да очень жаль , хорошие люди.
да Врачи умирают , даже в повести Пушкина, случайно порезавшись и не имея при себе йода для дезинфекции умер один из героев.
Это группа риска. Нужно смотреть всю смертность среди мед персонала за этот и за прошлый год сравнивать.
Вопрос в другом зачем раздувать из этого истерику ? зачем такие новости публиковать ? что бы люди боялись ?
В обычной жизни много трагичных смертей, НЕ ко всем такое пристальное внимание.
Востаннє редагувалось yama в Вів 29 гру, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:20

Вакцина (AstraZeneca), которая в настоящее время проходит оценку британского независимого регулятора лекарственных средств, обеспечивает «100-процентную защиту» от тяжелого заболевания COVID, требующего госпитализации, сказал Паскаль Сорио в интервью газете Sunday Times.

Он добавил, что, по его мнению, испытания покажут, что его фирма достигла эффективности вакцины, равной эффективности Pfizer-BioNTech - 95 процентов и Moderna - 94,5 процента.

«Мы думаем, что выяснили формулу победы и как добиться эффективности, которая после двух доз будет наравне со всеми остальными», - сказал генеральный директор, сказав, что только эти данные будут опубликованы «в какой-то момент».
.....
Как сообщает газета Sunday Telegraph, ожидается, что 4 января будет дано разрешение на применение джеба.
....
Правительство заказало 100 миллионов доз, из которых 40 миллионов доз планируется получить к концу марта.
......
По заявлению британского производителя лекарств, до конца года будет изготовлено около 200 миллионов доз вакцины AstraZeneca , а к концу марта следующего года - более 700 миллионов доз во всем мире.

https://medicalxpress.com/news/2020-12-astrazeneca-covid-vaccine-formula-ceo.html
Не совсем понял, о каком годе говорится в последней фразе. Если 200 млн в 2021, то мы можем не рассчитывать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:26

ЛАД, создаётся впечатление что для фарм компаний эффективность - это норма прибыли... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:зачем такие новости публиковать ?

Возможно,чтобы ямы включили мозги и выбросили из головы "обычный насморк".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:16

  Тракторист написав:ЛАД, создаётся впечатление что для фарм компаний эффективность - это норма прибыли... :mrgreen:

Ну, обвинять их в альтруизме, конечно, не приходится. Как и любых других предпринимателей. :)
Но это не мешает тому, что они делают зачастую весьма эффективные лекарства кроме всяких фуфломицинов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:19

  freeze написав:Максим Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують.

Оскільки окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу.

Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19, а попереднього тижня - 70 327. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду. (С)

Все логічно - захворюваність спадає, треба ввести локдаун :mrgreen:
По факту - бабло роздали, податкові канікули ввели - доведеться тепер закрити той клятий малий бізнес, щоб не плутався під ногами, не заважав великому.. Чим довше будуть сидіти вдома, тим швидше проїдять гроші і закриються :evil:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:21

  Тракторист написав:
  safonovstanislav написав:Это в Европе старики каждый день ходят по кафешкам и друг друга заражают. Когда год назад купили билеты в венскую филармонию по 100 евро, были удивлены, что контингент там 70+. В Украине вся пенсия - это меньше стоимости одного такого билета.

обычно для венских пенсионеров и студентов билеты обходяться не дороже 20-30 евро со скидками и при условии предварительной покупки...

Основная суть моего сообщения, что в Европе пенсионеры имеют и желание и возможности посещать увеселительные заведения. В Украине основное развлечение пенсионеров вне дома - пойти купить еды

Всем остальным категориям населения, коронавирус не очень-то и страшен, уже все кто не сидит в бункере - переболели
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:40

  Hotab написав:
  yama написав:зачем такие новости публиковать ?

Возможно,чтобы ямы включили мозги и выбросили из головы "обычный насморк".
а я бы за такие сообщения
  _Mykola_ написав:"Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса"
https://project.liga.net/projects/heroe ... year_2020/

давал 4 года , как в Китае " за провокации"
Китайську журналістку, яка повідомляла про початок пандемії коронавірусу, ув'язнили
Шанхайський суд визнав 37-річну Жан винною у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот»

28 грудня 2020, 11:50
Китайську журналістку, яка повідомляла про початок пандемії коронавірусу, ув'язнили

Китайську журналістку Жань Жан, яка повідомила про початок пандемії коронавірусу в Ухані у лютому, засуджено до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Шанхайський суд визнав 37-річну Жан винною у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот». Всього їй загрожувало до 5 років ув’язнення.
За слова адвоката, Жан була присутня на суді в інвалідному візку, вона погано почувалася. Юрист додав, що журналістка ще не визначилася, чи подаватиме апеляцію.

Жань Жан була однією з перших у Китаї, яка повідомляла про ситуацію в Ухані на початку року, коли у місті оголосили локдаун у зв’язку зі швидким поширенням коронавірусу. Її затримали у середині травня, а у червні жінка оголосила голодування.

Жан заперечувала всі обвинувачення.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:58

Австралийские исследователи впервые обнаружили, что люди, инфицированные вирусом COVID-19, обладают иммунной памятью для защиты от повторного заражения в течение как минимум восьми месяцев.
.......
«Это было черным облаком, нависшим над потенциальной защитой, которую может обеспечить любая вакцина против COVID-19, и дает реальную надежду на то, что после разработки вакцины или вакцин они обеспечат долгосрочную защиту».

https://medicalxpress.com/news/2020-12-covid-immunity-months-reveals.html
Гуглоперевод.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

О, как )
freeze
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