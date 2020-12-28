Шанхайський суд визнав 37-річну Жан винною у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот». Всього їй загрожувало до 5 років ув’язнення.
Если бы было как в Китае, вы бы уже сели в тюрьму параллельно с этой китайской журналистской, причем по одной и той же причине - критика действия центральной власти в отношении противодействия коронавирусу. Так что радуйтесь, что не как в Китае.
Ожидания Открываешь ссылку, думаешь что будет рассказ про героев (там на сайте вверху так и написано ГЕРОИ). Реальность Читаешь про врача футбольной команды, подробный рассказ от жены который не содержит никаких свидетельств геройства. Героем рассказа может быть кто угодно, в том числе и мой родсвенник умерший в этом году от рака.
Надо чтоб кто-нибудь такой же эпичный рассказ про умирающего Гепу написал и про то как его потом хоронили.
Шанхайський суд визнав 37-річну Жан винною у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот». Всього їй загрожувало до 5 років ув’язнення.
Если бы было как в Китае, вы бы уже сели в тюрьму параллельно с этой китайской журналистской, причем по одной и той же причине - критика действия центральной власти в отношении противодействия коронавирусу. Так что радуйтесь, что не как в Китае.
"То другое"(с). Ну почему же Яма не может хотеть выборочно. Совкодрочеры вон хотят же колбасу по 3 рубля, а вот валить кедры в телогрейке за донос от соседа они не хотят. Почему Яме так нельзя?
По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%).
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
При этом летальные случаи были зарегистрированы главным образом среди людей старше 50 лет (93,2%). З Кроме того, 57 499, или 5,9% от общего количества случаев заражения, – среди детей (в возрасте 0-19 лет), а 48 755 случаев зарегистрировано среди медицинских работников.
Недавно прочел призыв "Зеленых" Что-то вроде: "Если вы заметили диких животных, эксплуатируемых людьми с целью наживы (фото за деньги например), не проходите мимо - вызывайте полицию. При этом не афишируйте, то что вызвали. Просто в сторонке перезвоните и подождите, дабы увидеть, как эксплуататоров заметут"
Так что стучите.
Правда в соседнем обсуждении живо клянут будущее ФОП-ов, на которых возможно будут стучать за невыдачу чека
"И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", - подчеркнул глава МИД.