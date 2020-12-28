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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2515251625172518

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:а я бы за такие сообщения
  _Mykola_ написав:"Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса"
https://project.liga.net/projects/heroe ... year_2020/

давал 4 года , как в Китае " за провокации"

Шанхайський суд визнав 37-річну Жан винною у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот». Всього їй загрожувало до 5 років ув’язнення.

Если бы было как в Китае, вы бы уже сели в тюрьму параллельно с этой китайской журналистской, причем по одной и той же причине - критика действия центральной власти в отношении противодействия коронавирусу.
Так что радуйтесь, что не как в Китае.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:21

  yama написав:
  _Mykola_ написав:"Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса"
https://project.liga.net/projects/heroe ... year_2020/

да очень жаль , хорошие люди.

Ожидания
Открываешь ссылку, думаешь что будет рассказ про героев (там на сайте вверху так и написано ГЕРОИ).
Реальность
Читаешь про врача футбольной команды, подробный рассказ от жены который не содержит никаких свидетельств геройства. Героем рассказа может быть кто угодно, в том числе и мой родсвенник умерший в этом году от рака.

Надо чтоб кто-нибудь такой же эпичный рассказ про умирающего Гепу написал и про то как его потом хоронили.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 29 гру, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:22

  freeze написав:
yama написав:а я бы за такие сообщения
  _Mykola_ написав:"Как умирают врачи. Пять рассказов о медиках, погибших от коронавируса"
https://project.liga.net/projects/heroe ... year_2020/

давал 4 года , как в Китае " за провокации"

Шанхайський суд визнав 37-річну Жан винною у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот». Всього їй загрожувало до 5 років ув’язнення.

Если бы было как в Китае, вы бы уже сели в тюрьму параллельно с этой китайской журналистской, причем по одной и той же причине - критика действия центральной власти в отношении противодействия коронавирусу.
Так что радуйтесь, что не как в Китае.

"То другое"(с).
Ну почему же Яма не может хотеть выборочно. Совкодрочеры вон хотят же колбасу по 3 рубля, а вот валить кедры в телогрейке за донос от соседа они не хотят. Почему Яме так нельзя?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:30

По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

При этом летальные случаи были зарегистрированы главным образом среди людей старше 50 лет (93,2%). :evil:
З
Кроме того, 57 499, или 5,9% от общего количества случаев заражения, – среди детей (в возрасте 0-19 лет), а 48 755 случаев зарегистрировано среди медицинских работников.

https://www.segodnya.ua/ukraine/minzdrav-nazval-vozrastnuyu-gruppu-kotoroy-bolshe-vsego-grozit-smert-ot-koronavirusa-1496678.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:31

  Hotab написав:за донос от соседа они не хотят


Недавно прочел призыв "Зеленых"
Что-то вроде: "Если вы заметили диких животных, эксплуатируемых людьми с целью наживы (фото за деньги например), не проходите мимо - вызывайте полицию. При этом не афишируйте, то что вызвали. Просто в сторонке перезвоните и подождите, дабы увидеть, как эксплуататоров заметут"

Так что стучите.

Правда в соседнем обсуждении живо клянут будущее ФОП-ов, на которых возможно будут стучать за невыдачу чека :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:35

  Hotab написав:... валить кедры в телогрейке за донос от соседа они не хотят. ...

Кедры валили не за донос, а по доносу. :)
И когда колбаса была по 3 рубля, такого уже не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:02

"И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", - подчеркнул глава МИД.

https://m.censor.net/ru/news/3239594/rossiyiskaya_vaktsina_ot_covid19_gibridnoe_orujie_protiv_ukrainy_kuleba
:?: :?: :?:
ЛАД
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