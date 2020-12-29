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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:21
Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
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freeze
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:39
freeze написав:
Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:52
Тракторист написав: freeze написав:
Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией...
Любые ограничения всегда есть дискриминацией какой-то группы населения.
Требование не заходить голым в торговый центр является очевидной дискриминацией нудистов. И таких дискриминаций тысячи в нашей жизни. Есть группа людей, желающих слушать громко музыку после 23 часов, они всю жизнь живут в угнетённом состоянии из-за запрета. Есть группа людей, любящих быструю езду, их еще и жестко штрафуют за это. И тд. Жизнь жестокая штука
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freeze
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