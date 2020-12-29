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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:21
Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
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freeze
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:39
freeze написав:
Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Тракторист
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:52
Тракторист написав: freeze написав:
Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией...
Любые ограничения всегда есть дискриминацией какой-то группы населения.
Требование не заходить голым в торговый центр является очевидной дискриминацией нудистов. И таких дискриминаций тысячи в нашей жизни. Есть группа людей, желающих слушать громко музыку после 23 часов, они всю жизнь живут в угнетённом состоянии из-за запрета. Есть группа людей, любящих быструю езду, их еще и жестко штрафуют за это. И тд. Жизнь жестокая штука
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freeze
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:04
freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Ценность такого российского паспорта вакцинации, примерно, на уровне российского паспорта, выданного в Крыму. Будет действовать в границах условного Мухосранска
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:23
pesikot написав: freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Ценность такого российского паспорта вакцинации, примерно, на уровне российского паспорта, выданного в Крыму. Будет действовать в границах условного Мухосранска
Здесь дело в примере куда на самом деле пойдут государства в области данной ветки.
А любой такой паспорт может предполагать вполне конкретные материальные плюшки, особенно в эпоху диджитализации, или моральные плюшки - только для владельцев таких паспортов можно купить билет, посетить что-то, получить льготу и тд
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freeze
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:30
pesikot написав: freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Ценность такого российского паспорта вакцинации, примерно, на уровне российского паспорта, выданного в Крыму. Будет действовать в границах условного Мухосранска
Да какая там ценность?!
Сейчас быть русским это позор.
Изгои. Варвары. А для подавляющего большинства цивилизованного мира - руссишешвайны, хрю-хрю подобное Путену.
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Libo
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:46
Libo написав:
Да какая там ценность?!
Сейчас быть русским это позор.
Изгои. Варвары. А для подавляющего большинства цивилизованного мира - руссишешвайны, хрю-хрю подобное Путену.
Не беда, что своя хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла.
Может быть хватит радоваться чужому горю, а стоит подумать о построении своего счастья? Вы так написали, как будто бы украинцев сильно начали уважать после их первоклассной работы на польских клубничных полях
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safonovstanislav
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:50
safonovstanislav написав:
Не беда, что своя хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла.
Может быть хватит радоваться чужому горю, а стоит подумать о построении своего счастья? Вы так написали, как будто бы украинцев сильно начали уважать после их первоклассной работы на польских клубничных полях
Ты не понял. Я против коров ничего не имею. Они полезные и добрые животные, пусть живут.
Я за то, чтоб москали выздыхали.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:54
_hunter написав: Тракторист написав:
...
своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).
Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:02
В чём виноваты сами жители? Вы же видите, что в Белоруссии происходит. Даже, если население проголосует за смену власти, власть никто не отдаст. Даже периодические выходы на опиздюливание омоном ничего не меняет.
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safonovstanislav
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