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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2517251825192520>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.

Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:39

  freeze написав:Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.

Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд

то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:52

  Тракторист написав:
  freeze написав:Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.

Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд

то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией... ;)


Любые ограничения всегда есть дискриминацией какой-то группы населения.
Требование не заходить голым в торговый центр является очевидной дискриминацией нудистов. И таких дискриминаций тысячи в нашей жизни. Есть группа людей, желающих слушать громко музыку после 23 часов, они всю жизнь живут в угнетённом состоянии из-за запрета. Есть группа людей, любящих быструю езду, их еще и жестко штрафуют за это. И тд. Жизнь жестокая штука :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:04

  freeze написав:Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

О, как )

Ценность такого российского паспорта вакцинации, примерно, на уровне российского паспорта, выданного в Крыму. Будет действовать в границах условного Мухосранска
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

pesikot написав:
  freeze написав:Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

О, как )

Ценность такого российского паспорта вакцинации, примерно, на уровне российского паспорта, выданного в Крыму. Будет действовать в границах условного Мухосранска


Здесь дело в примере куда на самом деле пойдут государства в области данной ветки.
А любой такой паспорт может предполагать вполне конкретные материальные плюшки, особенно в эпоху диджитализации, или моральные плюшки - только для владельцев таких паспортов можно купить билет, посетить что-то, получить льготу и тд
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:30

  pesikot написав:
  freeze написав:Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

О, как )

Ценность такого российского паспорта вакцинации, примерно, на уровне российского паспорта, выданного в Крыму. Будет действовать в границах условного Мухосранска


Да какая там ценность?!
Сейчас быть русским это позор. :oops:
Изгои. Варвары. А для подавляющего большинства цивилизованного мира - руссишешвайны, хрю-хрю подобное Путену. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:46

  Libo написав:Да какая там ценность?!
Сейчас быть русским это позор. :oops:
Изгои. Варвары. А для подавляющего большинства цивилизованного мира - руссишешвайны, хрю-хрю подобное Путену. :lol:

Не беда, что своя хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла.

Может быть хватит радоваться чужому горю, а стоит подумать о построении своего счастья? Вы так написали, как будто бы украинцев сильно начали уважать после их первоклассной работы на польских клубничных полях
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:50

  safonovstanislav написав:Не беда, что своя хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла.

Может быть хватит радоваться чужому горю, а стоит подумать о построении своего счастья? Вы так написали, как будто бы украинцев сильно начали уважать после их первоклассной работы на польских клубничных полях


Ты не понял. Я против коров ничего не имею. Они полезные и добрые животные, пусть живут.
Я за то, чтоб москали выздыхали.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:54

  _hunter написав:
  Тракторист написав:...
своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).

Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:02

  Libo написав:Я за то, чтоб москали выздыхали.
:lol: :lol: :lol:

В чём виноваты сами жители? Вы же видите, что в Белоруссии происходит. Даже, если население проголосует за смену власти, власть никто не отдаст. Даже периодические выходы на опиздюливание омоном ничего не меняет.
safonovstanislav
 
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