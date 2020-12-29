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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:21
Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
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freeze
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:39
freeze написав:
Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Тракторист
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:52
Тракторист написав: freeze написав:
Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией...
Любые ограничения всегда есть дискриминацией какой-то группы населения.
Требование не заходить голым в торговый центр является очевидной дискриминацией нудистов. И таких дискриминаций тысячи в нашей жизни. Есть группа людей, желающих слушать громко музыку после 23 часов, они всю жизнь живут в угнетённом состоянии из-за запрета. Есть группа людей, любящих быструю езду, их еще и жестко штрафуют за это. И тд. Жизнь жестокая штука
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freeze
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:04
freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Ценность такого российского паспорта вакцинации, примерно, на уровне российского паспорта, выданного в Крыму. Будет действовать в границах условного Мухосранска
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:23
pesikot написав: freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Ценность такого российского паспорта вакцинации, примерно, на уровне российского паспорта, выданного в Крыму. Будет действовать в границах условного Мухосранска
Здесь дело в примере куда на самом деле пойдут государства в области данной ветки.
А любой такой паспорт может предполагать вполне конкретные материальные плюшки, особенно в эпоху диджитализации, или моральные плюшки - только для владельцев таких паспортов можно купить билет, посетить что-то, получить льготу и тд
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freeze
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:54
_hunter написав: Тракторист написав:
...
своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).
Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:05
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Ценность такого российского паспорта вакцинации, примерно, на уровне российского паспорта, выданного в Крыму. Будет действовать в границах условного Мухосранска
Здесь дело в примере куда на самом деле пойдут государства в области данной ветки.
А любой такой паспорт может предполагать вполне конкретные материальные плюшки, особенно в эпоху диджитализации
, или моральные плюшки - только для владельцев таких паспортов можно купить билет, посетить что-то, получить льготу и тд
Доза в 8000 гривен сломала freeze
, верните прежнего
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:12
yama написав:
да очень жаль , хорошие люди.
да Врачи умирают , даже в повести Пушкина, случайно порезавшись и не имея при себе йода для дезинфекции умер один из героев.
Это группа риска. Нужно смотреть всю смертность среди мед персонала за этот и за прошлый год сравнивать.
Вопрос в другом зачем раздувать из этого истерику ? зачем такие новости публиковать ? что бы люди боялись
?
В обычной жизни много трагичных смертей, НЕ ко всем такое пристальное внимание.
Тут я с вами соглашусь. Ответ - в первой части моей подписи.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:30
freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Только раССовая чистая вакцина может дать паспорт . почему наличие антител в крови не могут получить паспорт ? загадка !
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moldashavanin
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:37
moldashavanin написав: freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Только раССовая чистая вакцина может дать паспорт . почему наличие антител в крови не могут получить паспорт ? загадка !
Фармацевты хотят свой хлеб с маслом.
Mind the gap.
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