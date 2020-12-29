Додано: Вів 29 гру, 2020 17:21

Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.



Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд