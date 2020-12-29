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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2517251825192520

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:15

Новини... (((

Я слідкую за твітами в твітері по короні....

Так ситуація наступна. По світу починають реєструвати новий штам повним ходом...
І в деяких країнах число заражень росте в "геометричній" прогресії

Починають чи вводити локдауни, чи говорити про них.

В Штатах поклали болт на локдауни по великому катунку, а новий штам вже там є.

Імхо, нас зразу після Нового року чекають світові локдауни і чергове залякування.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:18

  freeze написав:Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

О, как )


Мне это напоминает паспорта для животных. У моей кошки есть такой, там все ее вакцинации записываются. :D
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:21

  pesikot написав:Доза в 8000 гривен сломала freeze, верните прежнего


А кому-то, видать, 8000 не достались...:D :D :D
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Востаннє редагувалось Lady_N в Вів 29 гру, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Lady_N написав:
  freeze написав:Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

О, как )


Мне это напоминает паспорта для животных. У моей кошки есть такой, там все ее вакцинации записываются. :D


Диджитализация по миру проникает все глубже.
И мы ещё в том плане вездесущего контроля отстаём.
Минпросвещения РФ обязало все ВУЗы и школы маркировать выданные дипломы QR-кодом.
В РФ Премьер Мишустин фанат тотального диджитализированного контроля за всем. Такой своеобразный наш повернутый на всё обложить налогами Гетманцев, только более компьютеризированный.

В РФ кстати сегодня подписан закон о биометрических государственных и коммерческих системах, закон Большого смотрящего Брата.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:07

Видимо реально британский штамм коронавируса более заразный.
Великобритания стала четвёртой страной в мире - после США, Индии и Бразилии - где число суточных заражений было зафиксировано более + 50 000 в день. По сравнению с ноябрём рост у них в три раза.
freeze
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