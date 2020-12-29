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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:15
Я слідкую за твітами в твітері по короні....
Так ситуація наступна. По світу починають реєструвати новий штам повним ходом...
І в деяких країнах число заражень росте в "геометричній" прогресії
Починають чи вводити локдауни, чи говорити про них.
В Штатах поклали болт на локдауни по великому катунку, а новий штам вже там є.
Імхо, нас зразу після Нового року чекають світові локдауни і чергове залякування.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:18
freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Мне это напоминает паспорта для животных. У моей кошки есть такой, там все ее вакцинации записываются.
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Lady_N
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:21
Востаннє редагувалось Lady_N
в Вів 29 гру, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Lady_N
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:27
Lady_N написав: freeze написав:
Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
О, как )
Мне это напоминает паспорта для животных. У моей кошки есть такой, там все ее вакцинации записываются.
Диджитализация по миру проникает все глубже.
И мы ещё в том плане вездесущего контроля отстаём.
Минпросвещения РФ обязало все ВУЗы и школы маркировать выданные дипломы QR-кодом.
В РФ Премьер Мишустин фанат тотального диджитализированного контроля за всем. Такой своеобразный наш повернутый на всё обложить налогами Гетманцев, только более компьютеризированный.
В РФ кстати сегодня подписан закон о биометрических государственных и коммерческих системах, закон Большого смотрящего Брата.
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freeze
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:07
Видимо реально британский штамм коронавируса более заразный.
Великобритания стала четвёртой страной в мире - после США, Индии и Бразилии - где число суточных заражений было зафиксировано более + 50 000 в день. По сравнению с ноябрём рост у них в три раза.
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freeze
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П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
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