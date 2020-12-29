Додано: Сер 30 гру, 2020 00:32

freeze написав: Диджитализация по миру проникает все глубже.

И мы ещё в том плане вездесущего контроля отстаём.

Диджитализация по миру проникает все глубже.И мы ещё в том плане вездесущего контроля отстаём.

Всё за 2-3 года стремительно изменится. Их контроль это фигня. Жёнам про любовниц Большой Брат докладывать не будет.Самое тревожное то, что изменится парадигма финансовых отношений. Наша единица расчета из-под матраса переместится в облако в айфон. Бумажные деньги превратятся в пыль. Кто не успел вложиться в недвижимость и золото вообще останутся ни с чем. Как ваши родители в 1991-м, начнете свою экономическую жизнь сначала. Ширпотреба у вас будет валом, а вот за вечные ценности будете ишачить как рабы всю жизнь. Если не подготовитесь и не запасетесь ими заранее. Всё перемешается в нашей жизни. Совсем скоро.