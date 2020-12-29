ЛАД написав:Я считаю, что если российская вакцина эффективна, то её надо закупать. Или будем принципиальными и пусть наши люди болеют и умирают? Кому сделаем хуже?
А кто тебе сказал, что она эффективна? Почитай отзывы ведущих фармацентических компаний мира. Кусок русского г., которым боится вакцинироваться даже Путен. Больше половины самой русской свиноты отказываются ею вакцинироваться. А вы ее украинцам, своим врагам впариваете "во имя спасения". Курвам на смех. Лучшее спасение нам от вас, это если вы перестанете нас убивать на Донбассе и освободите наши земли, которые подло оккупировали.
ЛАД написав:Это слова не "цензора" и не Бутусова, а Кулебы
А что он неправильно говорит? Ты считаешь, что мы должны вакцинироваться вакциной, которую производит наш враг? Пусть эта русская свинота сама ею вакцинируется и желательно с летальным исходом.
Вы иногда пишете интересные вещи, но часто, как бы помягче сказать, несёте такую пургу. И здесь не место обсуждать политику. Я считаю, что если российская вакцина эффективна, то её надо закупать. Или будем принципиальными и пусть наши люди болеют и умирают? Кому сделаем хуже?
Я считаю - да, принципиальными. И ситуация не такая, что или кацапский коктейль, или умирать, альтернативы есть. А в данном случае - варианты от целенаправленного массового ущерба от российской вакцины (этот вариант нельзя отбрасывать, для них подобный терорризм вполне допустим) до банального физраствора за деньги и "рекламу". Россия только оружие массового уничтожения может создавать. Держаться подальше от их "вакцин" - вполне рациональное решение
freeze написав:Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.
Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд
то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией...
Любые ограничения всегда есть дискриминацией какой-то группы населения. Требование не заходить голым в торговый центр является очевидной дискриминацией нудистов. И таких дискриминаций тысячи в нашей жизни. Есть группа людей, желающих слушать громко музыку после 23 часов, они всю жизнь живут в угнетённом состоянии из-за запрета. Есть группа людей, любящих быструю езду, их еще и жестко штрафуют за это. И тд. Жизнь жестокая штука
ЛАД написав:В данном случае это не дискриминация. Возвращают льготы.
Исходя из дела "Тлимменос против Греции", дискриминацией является: 1) разное поведение государства с людьми, которые находятся в схожих ситуациях; 2) одинаковое поведение государства с людьми, которые находятся в различных ситуациях. https://www.lvduvs.edu.ua/en/documents_ ... pozzpl.pdf
Нудисты не подвергаются дискриминации в торговом центре, поскольку остальным в такой же ситуации не рекомендуется посещать его голыми. Любители музыки также не подвергаются дискриминации, поскольку в схожей ситуации после 23 часов и остальным людям нельзя слушать громкую музыку. За превышение скорости штрафуют всех.
А вот блокировка государством льготных билетов на проезд, выданных пожилым людям и студентам, является их дискриминацией государством, поскольку они находятся в несхожей ситуации с трудоспособными людьми, а именно пожилые люди уже не могут, а студенты еще не умеют эффективно работать.
При этом, предоставление государством льгот отдельным категориям граждан, которые находятся в несхожих ситуациях с остальными гражданами, является позитивной обязанностью государства, и, таким образом, лишение государством этих граждан льгот является их дискриминацией.
Наконец, Россия обращается со своими гражданами так потому, что она еще не ратифицировала Протокол № 12 к Конвенции о запрете дискриминации в пользовании правами, предусмотренными и национальным законодательством, а не только конвенционными правами, что установлено в статье 14 Конвенции.
своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).
Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом".
Общество все более жестко делится на различные лагеря, в каждом из которых хотят слышать лишь определенный набор фраз. И по этим фразам делить людей на своих и чужих. Своих слушают даже в том случае, если суть их высказываний давно известна. Чужих слушать не хотят, даже если в их рассуждениях есть здравое зерно.