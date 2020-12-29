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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 25192520252125222523> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 45 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 104 Додано: Сер 30 гру, 2020 01:08 ЛАД написав: Я считаю, что если российская вакцина эффективна, то её надо закупать.

Или будем принципиальными и пусть наши люди болеют и умирают? Кому сделаем хуже? Я считаю, что если российская вакцина эффективна, то еёзакупать.Или будем принципиальными и пустьлюди болеют и умирают? Кому сделаем хуже?



А кто тебе сказал, что она эффективна?

Почитай отзывы ведущих фармацентических компаний мира. Кусок русского г., которым боится вакцинироваться даже Путен. Больше половины самой русской свиноты отказываются ею вакцинироваться. А вы ее украинцам, своим врагам впариваете "во имя спасения". Курвам на смех. Лучшее спасение нам от вас, это если вы перестанете нас убивать на Донбассе и освободите наши земли, которые подло оккупировали. А кто тебе сказал, что она эффективна?Почитай отзывы ведущих фармацентических компаний мира. Кусок русского г., которым боится вакцинироваться даже Путен. Больше половины самой русской свиноты отказываются ею вакцинироваться. А вы ее украинцам, своим врагам впариваете "во имя спасения". Курвам на смех. Лучшее спасение нам от вас, это если вы перестанете нас убивать на Донбассе и освободите наши земли, которые подло оккупировали. Libo 2

Повідомлень: 9102 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4138 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 02:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Libo написав: ЛАД написав: Это слова не "цензора" и не Бутусова, а Кулебы Это слова не "цензора" и не Бутусова, а



А что он неправильно говорит? Ты считаешь, что мы должны вакцинироваться вакциной, которую производит наш враг? Пусть эта русская свинота сама ею вакцинируется и желательно с летальным исходом. А что он неправильно говорит? Ты считаешь, что мы должны вакцинироваться вакциной, которую производит наш враг? Пусть эта русская свинота сама ею вакцинируется и желательно с летальным исходом.

Вы иногда пишете интересные вещи, но часто, как бы помягче сказать, несёте такую пургу.

И здесь не место обсуждать политику.

Я считаю, что если российская вакцина эффективна, то её надо закупать.

Или будем принципиальными и пусть наши люди болеют и умирают? Кому сделаем хуже? Вы иногда пишете интересные вещи, но часто, как бы помягче сказать, несёте такую пургу.И здесь не место обсуждать политику.Я считаю, что если российская вакцина эффективна, то еёзакупать.Или будем принципиальными и пустьлюди болеют и умирают? Кому сделаем хуже? Я считаю - да, принципиальными. И ситуация не такая, что или кацапский коктейль, или умирать, альтернативы есть. А в данном случае - варианты от целенаправленного массового ущерба от российской вакцины (этот вариант нельзя отбрасывать, для них подобный терорризм вполне допустим) до банального физраствора за деньги и "рекламу". Россия только оружие массового уничтожения может создавать. Держаться подальше от их "вакцин" - вполне рациональное решение Я считаю - да, принципиальными. И ситуация не такая, что или кацапский коктейль, или умирать, альтернативы есть. А в данном случае - варианты от целенаправленного массового ущерба от российской вакцины (этот вариант нельзя отбрасывать, для них подобный терорризм вполне допустим) до банального физраствора за деньги и "рекламу". Россия только оружие массового уничтожения может создавать. Держаться подальше от их "вакцин" - вполне рациональное решение Faceless

Модератор Повідомлень: 28387 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1191 раз. Подякували: 6848 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 02:25 freeze написав: Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.



О, как ) Минздрав РФ: на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.О, как )

Паспорт вакцинированного от коронавируса под № 1 должен получить господин Гинцбург по аналогии с партийными билетами № 1 и № 2 при обмене в 1973 году: https://el-murid.livejournal.com/4634510.html Паспорт вакцинированного от коронавируса под № 1 должен получить господин Гинцбург по аналогии с партийными билетами № 1 и № 2 при обмене в 1973 году: Igneus Повідомлень: 870 З нами з: 29.08.18 Подякував: 372 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 03:01 freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.



Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса: получившим вакцину пожилым, студентам и людям с хроническими болезнями через 14 дней разблокируют транспортные карты для льготного проезда, которые были заблокированы данным категориям с целью минимизировать их передвижение и ограничить контакты.Имхо, и такие бонусы для вакцинированных постепенно будут во всех странах мира, облегчение туризма, снятие ограничений для вакцинированных во всех сферах и тд

то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией... то что вы называете "ограничениями" всегда называлось дискриминацией...



Любые ограничения всегда есть дискриминацией какой-то группы населения.

Требование не заходить голым в торговый центр является очевидной дискриминацией нудистов. И таких дискриминаций тысячи в нашей жизни. Есть группа людей, желающих слушать громко музыку после 23 часов, они всю жизнь живут в угнетённом состоянии из-за запрета. Есть группа людей, любящих быструю езду, их еще и жестко штрафуют за это. И тд. Жизнь жестокая штука Любые ограничения всегда есть дискриминацией какой-то группы населения.Требование не заходить голым в торговый центр является очевидной дискриминацией нудистов. И таких дискриминаций тысячи в нашей жизни. Есть группа людей, желающих слушать громко музыку после 23 часов, они всю жизнь живут в угнетённом состоянии из-за запрета. Есть группа людей, любящих быструю езду, их еще и жестко штрафуют за это. И тд. Жизнь жестокая штука

ЛАД написав: В данном случае это не дискриминация. Возвращают льготы. В данном случае это не дискриминация. Возвращают льготы.

Исходя из дела "Тлимменос против Греции", дискриминацией является:

1) разное поведение государства с людьми, которые находятся в схожих ситуациях;

2) одинаковое поведение государства с людьми, которые находятся в различных ситуациях.

https://www.lvduvs.edu.ua/en/documents_ ... pozzpl.pdf



Нудисты не подвергаются дискриминации в торговом центре, поскольку остальным в такой же ситуации не рекомендуется посещать его голыми. Любители музыки также не подвергаются дискриминации, поскольку в схожей ситуации после 23 часов и остальным людям нельзя слушать громкую музыку. За превышение скорости штрафуют всех.



А вот блокировка государством льготных билетов на проезд, выданных пожилым людям и студентам, является их дискриминацией государством, поскольку они находятся в несхожей ситуации с трудоспособными людьми, а именно пожилые люди уже не могут, а студенты еще не умеют эффективно работать.



При этом, предоставление государством льгот отдельным категориям граждан, которые находятся в несхожих ситуациях с остальными гражданами, является позитивной обязанностью государства, и, таким образом, лишение государством этих граждан льгот является их дискриминацией.



Наконец, Россия обращается со своими гражданами так потому, что она еще не ратифицировала Протокол № 12 к Конвенции о запрете дискриминации в пользовании правами, предусмотренными и национальным законодательством, а не только конвенционными правами, что установлено в статье 14 Конвенции. Исходя из дела, дискриминацией является:1) разное поведение государства с людьми, которые находятся в схожих ситуациях;2) одинаковое поведение государства с людьми, которые находятся в различных ситуациях.Нудисты не подвергаются дискриминации в торговом центре, поскольку остальным в такой же ситуации не рекомендуется посещать его голыми. Любители музыки также не подвергаются дискриминации, поскольку в схожей ситуации после 23 часов и остальным людям нельзя слушать громкую музыку. За превышение скорости штрафуют всех.А вот блокировка государством льготных билетов на проезд, выданных пожилым людям и студентам, является их дискриминацией государством, поскольку они находятся в несхожей ситуации с трудоспособными людьми, а именно пожилые люди уже не могут, а студенты еще не умеют эффективно работать.При этом, предоставление государством льгот отдельным категориям граждан, которые находятся в несхожих ситуациях с остальными гражданами, являетсяобязанностью государства, и, таким образом, лишение государством этих граждан льгот является их дискриминацией.Наконец, Россия обращается со своими гражданами так потому, что она еще не ратифицировала Протокол № 12 к Конвенции о запрете дискриминации в пользовании правами, предусмотренными и, а не только, что установлено в статье 14 Конвенции. Igneus Повідомлень: 870 З нами з: 29.08.18 Подякував: 372 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 03:23 Starikan написав: _hunter написав: Тракторист написав: ... ... своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого). своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).

Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом". Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом".

Общество все более жестко делится на различные лагеря, в каждом из которых хотят слышать лишь определенный набор фраз. И по этим фразам делить людей на своих и чужих. Своих слушают даже в том случае, если суть их высказываний давно известна. Чужих слушать не хотят, даже если в их рассуждениях есть здравое зерно.

https://m.rosbalt.ru/blogs/2020/12/28/1879706.html ЛАД 2 Повідомлень: 18072 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4641 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 04:06 Faceless написав: ЛАД написав: ....

Я считаю, что если российская вакцина эффективна, то её надо закупать.

Или будем принципиальными и пусть наши люди болеют и умирают? Кому сделаем хуже? Я считаю - да, принципиальными. И ситуация не такая, что или кацапский коктейль, или умирать, альтернативы есть. Я считаю - да, принципиальными. И ситуация не такая, что или кацапский коктейль, или умирать, альтернативы есть.

Какие?



А в данном случае - варианты от целенаправленного массового ущерба от российской вакцины (этот вариант нельзя отбрасывать, для них подобный терорризм вполне допустим) до банального физраствора за деньги и "рекламу".

Достаточно сомнительное и необоснованное утверждение.

Когда-то уже на эту тему писал, лень повторяться.





Россия только оружие массового уничтожения может создавать.

Как и Союз? Тогда тоже ничего другого создавать не умели?



Держаться подальше от их "вакцин" - вполне рациональное решение

Вывод на основе сомнительных посылок.



P.s. Я не утверждаю, что надо закупать российскую вакцину. Сомнения в её эффективности здесь высказывал.

Но я против такого решения (не закупать), принимаемого априори по "политическим" соображениям. Кулеба принимать решение об эффективности вакцины точно не может. Какие?Достаточно сомнительное и необоснованное утверждение.Когда-то уже на эту тему писал, лень повторяться.Как и Союз? Тогда тоже ничего другого создавать не умели?Вывод на основе сомнительных посылок.P.s. Я не утверждаю, чтозакупать российскую вакцину. Сомнения в её эффективности здесь высказывал.Но я против такого решения (не закупать), принимаемого априори по "политическим" соображениям. Кулеба принимать решение об эффективности вакцины точно не может. ЛАД 2 Повідомлень: 18072 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4641 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 08:40 freeze написав: Видимо реально британский штамм коронавируса более заразный.

Великобритания стала четвёртой страной в мире - после США, Индии и Бразилии - где число суточных заражений было зафиксировано более + 50 000 в день. По сравнению с ноябрём рост у них в три раза. Видимо реально британский штамм коронавируса более заразный.Великобритания стала четвёртой страной в мире - после США, Индии и Бразилии - где число суточных заражений было зафиксировано более + 50 000 в день. По сравнению с ноябрём рост у них в три раза.

И только Украина в которой этот новый штамм уже есть показывает чудеса статистики, заболеваемость уменьшается, смертность тоже, правда тестов делаем мало, и статистику смертности засекретили, но то издержки по пути к ЗеРаю. И только Украина в которой этот новый штамм уже есть показывает чудеса статистики, заболеваемость уменьшается, смертность тоже, правда тестов делаем мало, и статистику смертности засекретили, но то издержки по пути к ЗеРаю. _Mykola_ Повідомлень: 4083 З нами з: 09.02.09 Подякував: 598 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 08:53 _Mykola_ написав: .......

И только Украина в которой этот новый штамм уже есть показывает чудеса статистики, заболеваемость уменьшается, смертность тоже, правда тестов делаем мало, и статистику смертности засекретили, ... .......И только Украина в которой этот новый штамм уже есть показывает чудеса статистики, заболеваемость уменьшается, смертность тоже, правда тестов делаем мало, и статистику смертности засекретили, ...

Заболеваемость по официальным данным уменьшается, а смертность пока не очень. Три дня с 26 по 28 была вроде низкая, 29-го опять 232. Заболеваемость по официальным данным уменьшается, а смертность пока не очень. Три дня с 26 по 28 была вроде низкая, 29-го опять 232. ЛАД 2 Повідомлень: 18072 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4641 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 09:00 ЛАД написав: _Mykola_ написав: .......

И только Украина в которой этот новый штамм уже есть показывает чудеса статистики, заболеваемость уменьшается, смертность тоже, правда тестов делаем мало, и статистику смертности засекретили, ... .......И только Украина в которой этот новый штамм уже есть показывает чудеса статистики, заболеваемость уменьшается, смертность тоже, правда тестов делаем мало, и статистику смертности засекретили, ...

Заболеваемость по официальным данным уменьшается, а смертность пока не очень. Три дня с 26 по 28 была вроде низкая, 29-го опять 232. Заболеваемость по официальным данным уменьшается, а смертность пока не очень. Три дня с 26 по 28 была вроде низкая, 29-го опять 232.

Просто "новый штамм" не умеют тестировать, или пока разнарядка не поступала.

Значит и вируса нет Просто "новый штамм" не умеют тестировать, или пока разнарядка не поступала.Значит и вируса нет Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13637 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7475 раз. Подякували: 3591 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 09:09 Faceless

Всё же немного дополню свой ночной пост.

Наверняка есть методы контроля качества вакцин (как и всего прочего).

1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль.

2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это.

Но поставить большую партию некачественной вакцины...

РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве?

Я уж не говорю о "бомбе" в случае доказанного брака. ЛАД 2 Повідомлень: 18072 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4641 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 25192520252125222523> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 30 гру, 2020 09:09