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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2520252125222523>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Срочно всем постам: в Украине началась пандемия насморка. Я вот уже заболел, хз где и как. Надо срочно перекрыть все въезды и выезды из Харькова чтобы не дать пандемии возможности захватить мир.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:12

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Видимо реально британский штамм коронавируса более заразный.
Великобритания стала четвёртой страной в мире - после США, Индии и Бразилии - где число суточных заражений было зафиксировано более + 50 000 в день. По сравнению с ноябрём рост у них в три раза.

И только Украина в которой этот новый штамм уже есть


Есть - это на основании заявления доктора про Закарпатца, у которого в Чехии якобы обнаружили?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Срочно всем постам: в Украине началась пандемия насморка. Я вот уже заболел, хз где и как. Надо срочно перекрыть все въезды и выезды из Харькова чтобы не дать пандемии возможности захватить мир.


Поздно :(

Я сморкаюсь в раковину уже месяц как.....
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:20

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:.....
Заболеваемость по официальным данным уменьшается, а смертность пока не очень. Три дня с 26 по 28 была вроде низкая, 29-го опять 232.

Просто "новый штамм" не умеют тестировать, или пока разнарядка не поступала.
Значит и вируса нет

Ваша "подозрительность" играет плохую роль. Для Вас же.
"Новый штамм" тестируется так же, как и старый.
Уменьшение заболеваемости по официальной статистике могу объяснить логически только 2 причинами.
1. Решили не вводить локдаун и нужны основания.
2. Надо оправдать введение локдауна с 8 января, а не с 25 декабря.
Потом (числа с 5-го) покажут резкий рост заболеваемости, который объяснят "недисциплинированностью" народа и новогодним "загулом", и с чистой совестью введут локдаун.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:22

  Faceless написав:альтернативы есть.


Конкретно на сегодня у нас ничего нет. Наблюдаем как более богатые страны начали вакцинироваться. Впрочем наш Минздрав внятно и про планы сказать ничего не может.

  Faceless написав:до банального физраствора за деньги

Чем хороша данная вакцинация, что любой пересичный может лично убедиться вкололи ему банальный физраствор или нет, сделав анализ на антитела через несколько недель. Зная какие торопышки у нас в минздраве, пока развернётся масштабная вакцинация, первые вакцинированные всё доложат общественности и расскажут и даже скрины тестов ИФА выложут.)))
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:26

  ЛАД написав:2. Надо оправдать введение локдауна с 8 января, а не с 25 декабря.
Потом (числа с 5-го) покажут резкий рост заболеваемости, который объяснят "недисциплинированностью" народа и новогодним "загулом", и с чистой совестью введут локдаун.


Честно говоря, я не додумался до такой очевидной мысли, теряю навыки конспирологии :?
Именно так и будет скорее всего.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Испании решили создать специальный реестр тех, кто отказался делать прививку от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла в интервью телеканалу La Sexta.
Этой информацией испанские власти намерены поделиться с другими странами Европейского союза (ЕС)

Цікаво, наступним кроком буде примусове виселення в гетто?
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:32

  ЛАД написав:Ваша "подозрительность" играет плохую роль. Для Вас же.
"Новый штамм" тестируется так же, как и старый.

Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне", а тут "внезапно" умеют отличать "новую"? И которую из "новых"?
Не верю в это :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 30 гру, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:33

  andriykulyk76 написав:Власти Испании решили создать специальный реестр тех, кто отказался делать прививку от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла в интервью телеканалу La Sexta.
Этой информацией испанские власти намерены поделиться с другими странами Европейского союза (ЕС)

Цікаво, наступним кроком буде примусове виселення в гетто?

Расстрел.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:38

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Ваша "подозрительность" играет плохую роль. Для Вас же.
"Новый штамм" тестируется так же, как и старый.

Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне", а тут "внезапно" умеют отличать "новую"?
Не верю в это :)

Отличать "новую" корону от "старой", скорее всего, не умеют.
Она определяется так же, как и старая.
Насчёт "50 на 50" сомневаюсь. У меня таких данных нет, подозреваю, что и у Вас тоже.
ЛАД
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