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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 09:09
Срочно всем постам: в Украине началась пандемия насморка. Я вот уже заболел, хз где и как. Надо срочно перекрыть все въезды и выезды из Харькова чтобы не дать пандемии возможности захватить мир.
Mind the gap.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:12
_Mykola_ написав: freeze написав:
Видимо реально британский штамм коронавируса более заразный.
Великобритания стала четвёртой страной в мире - после США, Индии и Бразилии - где число суточных заражений было зафиксировано более + 50 000 в день. По сравнению с ноябрём рост у них в три раза.
И только Украина в которой этот новый штамм уже есть
Есть - это на основании заявления доктора про Закарпатца, у которого в Чехии якобы обнаружили?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:13
vitaliy_berdinskikh написав:
Срочно всем постам: в Украине началась пандемия насморка. Я вот уже заболел, хз где и как. Надо срочно перекрыть все въезды и выезды из Харькова чтобы не дать пандемии возможности захватить мир.
Поздно
Я сморкаюсь в раковину уже месяц как.....
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:20
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
.....
Заболеваемость по официальным данным уменьшается, а смертность пока не очень. Три дня с 26 по 28 была вроде низкая, 29-го опять 232.
Просто "новый штамм" не умеют тестировать, или пока разнарядка не поступала.
Значит и вируса нет
Ваша "подозрительность" играет плохую роль. Для Вас же.
"Новый штамм" тестируется так же, как и старый.
Уменьшение заболеваемости по официальной статистике могу объяснить логически только 2 причинами.
1. Решили не вводить локдаун и нужны основания.
2. Надо оправдать введение локдауна с 8 января, а не с 25 декабря.
Потом (числа с 5-го) покажут резкий рост заболеваемости, который объяснят "недисциплинированностью" народа и новогодним "загулом", и с чистой совестью введут локдаун.
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ЛАД
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:22
Faceless написав:
альтернативы есть.
Конкретно на сегодня у нас ничего нет. Наблюдаем как более богатые страны начали вакцинироваться. Впрочем наш Минздрав внятно и про планы сказать ничего не может.
Faceless написав:
до банального физраствора за деньги
Чем хороша данная вакцинация, что любой пересичный может лично убедиться вкололи ему банальный физраствор или нет, сделав анализ на антитела через несколько недель. Зная какие торопышки у нас в минздраве, пока развернётся масштабная вакцинация, первые вакцинированные всё доложат общественности и расскажут и даже скрины тестов ИФА выложут.)))
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:26
ЛАД написав:
2. Надо оправдать введение локдауна с 8 января, а не с 25 декабря.
Потом (числа с 5-го) покажут резкий рост заболеваемости, который объяснят "недисциплинированностью" народа и новогодним "загулом", и с чистой совестью введут локдаун.
Честно говоря, я не додумался до такой очевидной мысли, теряю навыки конспирологии
Именно так и будет скорее всего.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:30
Власти Испании решили создать специальный реестр тех, кто отказался делать прививку от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла в интервью телеканалу La Sexta.
Этой информацией испанские власти намерены поделиться с другими странами Европейского союза (ЕС)
Цікаво, наступним кроком буде примусове виселення в гетто?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:32
ЛАД написав:
Ваша "подозрительность" играет плохую роль. Для Вас же.
"Новый штамм" тестируется так же, как и старый.
Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне", а тут "внезапно" умеют отличать "новую"? И которую из "новых"?
Не верю в это
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Сер 30 гру, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:33
andriykulyk76 написав:
Власти Испании решили создать специальный реестр тех, кто отказался делать прививку от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла в интервью телеканалу La Sexta.
Этой информацией испанские власти намерены поделиться с другими странами Европейского союза (ЕС)
Цікаво, наступним кроком буде примусове виселення в гетто?
Расстрел.
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ЛАД
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:38
Отличать
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
Ваша "подозрительность" играет плохую роль. Для Вас же.
"Новый штамм" тестируется так же, как и старый.
Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне", а тут "внезапно" умеют отличать "новую"?
Не верю в это
"новую" корону от "старой", скорее всего, не умеют.
Она определяется так же, как и старая.
Насчёт "50 на 50" сомневаюсь. У меня таких данных нет, подозреваю, что и у Вас тоже.
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