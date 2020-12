Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2520252125222523 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 45 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 104 Додано: Сер 30 гру, 2020 09:41 Вкладчик1234 написав: Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне" Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне"



Так уже тысячу раз объясняли, Вы просто не читаете )))

Тесты показывают наличие вируса только если этот вирус есть в данном заборе материала.

Если намотать на палочку сопли в носоглотке, то там не будет вируса, потому что вирус в слизистой оболочке.

Если намотать на палочку сопли в носоглотке, то там не будет вируса, потому что вирус в слизистой оболочке.

Плюс на определенном этапе вирус уходит из носоглотки в нижние дыхательные пути.

Это ж широко известный случай:

https://twitter.com/elonmusk/status/1327125840040169472

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. Это ж широко известный случай:

You can't go over your budgets if you don't check!

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!

Повідомлень: 2532 З нами з: 06.08.19 Подякував: 607 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 09:50 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: 1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль. 1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль.

Всех доз? Да и зная уровень коррупции и там и тут ЛАД написав: 2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это. 2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это.

Оккупировать Крым, ввести войска на Донбасс, финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях - это возможно, а поставить пустышку (а то и отраву) в страну, которую они по их же опросам ненавидят - невозможно? И при этом раструбят на весь мир "ещё одна страна доверяет российским разработкам", а пропаганда еще и приправит "отказалась от американских вакцин в пользу российской". ЛАД написав: РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве? РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве?

Мало-мальски? Да полно информации из самой рф о множесте случаев заболевших после вакцины, о побочке и прочее. Для сомнений оснований достаточно. Да и продвигает рф ее не как коммерческий продукт в первую очередь, а как политический пиар. Это как гонка в космосе, только в фармакологии. А для пиара надежные факты не нужны, достаточно просто новостей "разработали", "сертифицировали", "поставили", даже если это фуфло не прошло полноценных испытаний и не имеет подтвержденной эффективности, цель достигнута, "обошли пиндосов, сделали раньше". А там хоть трава не расти, даже если от той вакцины мор начнется. Там, где рф - там всегда ложь, подлость и цинизм, и ничего хорошего лучше не ждать никогда. Всех доз? Да и зная уровень коррупции и там и тутОккупировать Крым, ввести войска на Донбасс, финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях - это возможно, а поставить пустышку (а то и отраву) в страну, которую они по их же опросам ненавидят - невозможно? И при этом раструбят на весь мир "ещё одна страна доверяет российским разработкам", а пропаганда еще и приправит "отказалась от американских вакцин в пользу российской".Мало-мальски? Да полно информации из самой рф о множесте случаев заболевших после вакцины, о побочке и прочее. Для сомнений оснований достаточно. Да и продвигает рф ее не как коммерческий продукт в первую очередь, а как политический пиар. Это как гонка в космосе, только в фармакологии. А для пиара надежные факты не нужны, достаточно просто новостей "разработали", "сертифицировали", "поставили", даже если это фуфло не прошло полноценных испытаний и не имеет подтвержденной эффективности, цель достигнута, "обошли пиндосов, сделали раньше". А там хоть трава не расти, даже если от той вакцины мор начнется. Там, где рф - там всегда ложь, подлость и цинизм, и ничего хорошего лучше не ждать никогда. Faceless

