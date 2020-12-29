Вкладчик1234 написав:Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне"
Так уже тысячу раз объясняли, Вы просто не читаете ))) Тесты показывают наличие вируса только если этот вирус есть в данном заборе материала. Если намотать на палочку сопли в носоглотке, то там не будет вируса, потому что вирус в слизистой оболочке. Плюс на определенном этапе вирус уходит из носоглотки в нижние дыхательные пути.
ЛАД написав:1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль.
Всех доз? Да и зная уровень коррупции и там и тут
ЛАД написав:2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это.
Оккупировать Крым, ввести войска на Донбасс, финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях - это возможно, а поставить пустышку (а то и отраву) в страну, которую они по их же опросам ненавидят - невозможно? И при этом раструбят на весь мир "ещё одна страна доверяет российским разработкам", а пропаганда еще и приправит "отказалась от американских вакцин в пользу российской".
ЛАД написав:РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве?
Мало-мальски? Да полно информации из самой рф о множесте случаев заболевших после вакцины, о побочке и прочее. Для сомнений оснований достаточно. Да и продвигает рф ее не как коммерческий продукт в первую очередь, а как политический пиар. Это как гонка в космосе, только в фармакологии. А для пиара надежные факты не нужны, достаточно просто новостей "разработали", "сертифицировали", "поставили", даже если это фуфло не прошло полноценных испытаний и не имеет подтвержденной эффективности, цель достигнута, "обошли пиндосов, сделали раньше". А там хоть трава не расти, даже если от той вакцины мор начнется. Там, где рф - там всегда ложь, подлость и цинизм, и ничего хорошего лучше не ждать никогда.