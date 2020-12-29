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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2521252225232524>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:41

  Вкладчик1234 написав:Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне"


Так уже тысячу раз объясняли, Вы просто не читаете )))
Тесты показывают наличие вируса только если этот вирус есть в данном заборе материала.
Если намотать на палочку сопли в носоглотке, то там не будет вируса, потому что вирус в слизистой оболочке.
Плюс на определенном этапе вирус уходит из носоглотки в нижние дыхательные пути.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Насчёт "50 на 50" сомневаюсь. У меня таких данных нет, подозреваю, что и у Вас тоже.

Это ж широко известный случай:
https://twitter.com/elonmusk/status/1327125840040169472
Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль.

Всех доз? Да и зная уровень коррупции и там и тут
  ЛАД написав:2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это.

Оккупировать Крым, ввести войска на Донбасс, финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях - это возможно, а поставить пустышку (а то и отраву) в страну, которую они по их же опросам ненавидят - невозможно? И при этом раструбят на весь мир "ещё одна страна доверяет российским разработкам", а пропаганда еще и приправит "отказалась от американских вакцин в пользу российской".
  ЛАД написав:РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве?

Мало-мальски? Да полно информации из самой рф о множесте случаев заболевших после вакцины, о побочке и прочее. Для сомнений оснований достаточно. Да и продвигает рф ее не как коммерческий продукт в первую очередь, а как политический пиар. Это как гонка в космосе, только в фармакологии. А для пиара надежные факты не нужны, достаточно просто новостей "разработали", "сертифицировали", "поставили", даже если это фуфло не прошло полноценных испытаний и не имеет подтвержденной эффективности, цель достигнута, "обошли пиндосов, сделали раньше". А там хоть трава не расти, даже если от той вакцины мор начнется. Там, где рф - там всегда ложь, подлость и цинизм, и ничего хорошего лучше не ждать никогда.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:51

  justit написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Срочно всем постам: в Украине началась пандемия насморка. Я вот уже заболел, хз где и как. Надо срочно перекрыть все въезды и выезды из Харькова чтобы не дать пандемии возможности захватить мир.


Поздно :(

Я сморкаюсь в раковину уже месяц как.....

Раковину носить с собой неудобно, попробуйте одноразовые бумажные носовые платки, рекомендую
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:55

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне"


Так уже тысячу раз объясняли, Вы просто не читаете )))
Тесты показывают наличие вируса только если этот вирус есть в данном заборе материала.
Если намотать на палочку сопли в носоглотке, то там не будет вируса, потому что вирус в слизистой оболочке.
Плюс на определенном этапе вирус уходит из носоглотки в нижние дыхательные пути.

Это я читал. Как-то неубедительно.
Так может если у всех "хорошенько мазнуть" - так у всех найдётся "корона"?
Тема как отличают "royal-корону" от "обычной", и "сотен-тысяч мутаций" - тоже не раскрыта
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:57

  Вкладчик1234 написав:Тема как отличают "royal-корону" от "обычной"

Если подданый королевы - то корона Royal Special Edition.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:02

  Вкладчик1234 написав:Это я читал. Как-то неубедительно.



Что значит неубедительно )))
По-моему супер логично. Вирус определяется тестом в забранном материале, только если вирус есть в данном материале.

  Вкладчик1234 написав:Так может если у всех "хорошенько мазнуть" - так у всех найдётся "корона"?


Вы легко можете сами опровергнуть или подтвердить данное утверждение )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:13

  andriykulyk76 написав:Власти Испании решили создать специальный реестр тех, кто отказался делать прививку от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла в интервью телеканалу La Sexta.
Этой информацией испанские власти намерены поделиться с другими странами Европейского союза (ЕС)

Цікаво, наступним кроком буде примусове виселення в гетто?

100500! І нічого не зробиш, якшо звик до цивілізації...

Ще одним з кроків буде відмова отримання усіх цивілізаційних послуг - життя в місті, медицина, освіта і так далі, для тих хто відмовиться від вакцини...

Нажаль більшість в світі ще вважає, що це пандемія, а не загон в стойло )))
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:18

  ЛАД написав:Faceless
Всё же немного дополню свой ночной пост.
Наверняка есть методы контроля качества вакцин (как и всего прочего).
1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль.
2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это.
Но поставить большую партию некачественной вакцины...
РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве?
Я уж не говорю о "бомбе" в случае доказанного брака.


Вы искренне убеждены что деградировавшая немного меньше чем Украина страна способна создать что-то стоящее?
Тем более ложь на официальном уровне там почти норма.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:23

  Faceless написав:Раковину носить с собой неудобно, попробуйте одноразовые бумажные носовые платки, рекомендую


Никак не могу заставить себя "сморкаться в карман" :-(
Салфетки выкидывать тоже не всегда есть куда
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