Додано: Сер 30 гру, 2020 09:50

ЛАД написав: 1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль. 1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль.

ЛАД написав: 2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это. 2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это.

ЛАД написав: РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве? РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве?

Всех доз? Да и зная уровень коррупции и там и тутОккупировать Крым, ввести войска на Донбасс, финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях - это возможно, а поставить пустышку (а то и отраву) в страну, которую они по их же опросам ненавидят - невозможно? И при этом раструбят на весь мир "ещё одна страна доверяет российским разработкам", а пропаганда еще и приправит "отказалась от американских вакцин в пользу российской".Мало-мальски? Да полно информации из самой рф о множесте случаев заболевших после вакцины, о побочке и прочее. Для сомнений оснований достаточно. Да и продвигает рф ее не как коммерческий продукт в первую очередь, а как политический пиар. Это как гонка в космосе, только в фармакологии. А для пиара надежные факты не нужны, достаточно просто новостей "разработали", "сертифицировали", "поставили", даже если это фуфло не прошло полноценных испытаний и не имеет подтвержденной эффективности, цель достигнута, "обошли пиндосов, сделали раньше". А там хоть трава не расти, даже если от той вакцины мор начнется. Там, где рф - там всегда ложь, подлость и цинизм, и ничего хорошего лучше не ждать никогда.