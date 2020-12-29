Вкладчик1234 написав:Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне"
Так уже тысячу раз объясняли, Вы просто не читаете ))) Тесты показывают наличие вируса только если этот вирус есть в данном заборе материала. Если намотать на палочку сопли в носоглотке, то там не будет вируса, потому что вирус в слизистой оболочке. Плюс на определенном этапе вирус уходит из носоглотки в нижние дыхательные пути.
ЛАД написав:1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль.
Всех доз? Да и зная уровень коррупции и там и тут
ЛАД написав:2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это.
Оккупировать Крым, ввести войска на Донбасс, финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях - это возможно, а поставить пустышку (а то и отраву) в страну, которую они по их же опросам ненавидят - невозможно? И при этом раструбят на весь мир "ещё одна страна доверяет российским разработкам", а пропаганда еще и приправит "отказалась от американских вакцин в пользу российской".
ЛАД написав:РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве?
Мало-мальски? Да полно информации из самой рф о множесте случаев заболевших после вакцины, о побочке и прочее. Для сомнений оснований достаточно. Да и продвигает рф ее не как коммерческий продукт в первую очередь, а как политический пиар. Это как гонка в космосе, только в фармакологии. А для пиара надежные факты не нужны, достаточно просто новостей "разработали", "сертифицировали", "поставили", даже если это фуфло не прошло полноценных испытаний и не имеет подтвержденной эффективности, цель достигнута, "обошли пиндосов, сделали раньше". А там хоть трава не расти, даже если от той вакцины мор начнется. Там, где рф - там всегда ложь, подлость и цинизм, и ничего хорошего лучше не ждать никогда.
vitaliy_berdinskikh написав:Срочно всем постам: в Украине началась пандемия насморка. Я вот уже заболел, хз где и как. Надо срочно перекрыть все въезды и выезды из Харькова чтобы не дать пандемии возможности захватить мир.
Поздно
Я сморкаюсь в раковину уже месяц как.....
Раковину носить с собой неудобно, попробуйте одноразовые бумажные носовые платки, рекомендую
Вкладчик1234 написав:Они не могут объяснить почему тесты показывают 50на50 на "старой короне"
Так уже тысячу раз объясняли, Вы просто не читаете ))) Тесты показывают наличие вируса только если этот вирус есть в данном заборе материала. Если намотать на палочку сопли в носоглотке, то там не будет вируса, потому что вирус в слизистой оболочке. Плюс на определенном этапе вирус уходит из носоглотки в нижние дыхательные пути.
Это я читал. Как-то неубедительно. Так может если у всех "хорошенько мазнуть" - так у всех найдётся "корона"? Тема как отличают "royal-корону" от "обычной", и "сотен-тысяч мутаций" - тоже не раскрыта
andriykulyk76 написав:Власти Испании решили создать специальный реестр тех, кто отказался делать прививку от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла в интервью телеканалу La Sexta. Этой информацией испанские власти намерены поделиться с другими странами Европейского союза (ЕС)
Цікаво, наступним кроком буде примусове виселення в гетто?
100500! І нічого не зробиш, якшо звик до цивілізації...
Ще одним з кроків буде відмова отримання усіх цивілізаційних послуг - життя в місті, медицина, освіта і так далі, для тих хто відмовиться від вакцини...
Нажаль більшість в світі ще вважає, що це пандемія, а не загон в стойло )))
ЛАД написав:Faceless Всё же немного дополню свой ночной пост. Наверняка есть методы контроля качества вакцин (как и всего прочего). 1. Если есть такие сомнения/подозрения в возможности российской "диверсии", то государство вполне может организовать входной контроль. 2. Не верю в такие действия РФ. Можно травануть "Новичком" одного человека и потом упорно отрицать это. Но поставить большую партию некачественной вакцины... РФ усиленно продвигает её на мировой рынок. Кто её купит, если будет хотя бы небольшое и мало-мальски обоснованное даже просто сомнение в её качестве? Я уж не говорю о "бомбе" в случае доказанного брака.
Вы искренне убеждены что деградировавшая немного меньше чем Украина страна способна создать что-то стоящее? Тем более ложь на официальном уровне там почти норма.