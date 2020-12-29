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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Россия только оружие массового уничтожения может создавать
уже нет :) как раз прикол в том что его надо поверять и проверять с интервалом, если этого не делать то оно перестает взрываться , а просто падает на землю . НЕ следят они качественно за своим ядерным арсеналом , не поддерживают в работе. Вероятность что оно долетит и взорветься 50 на 50 или даже меньше
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:29

  shapo написав:Вы искренне убеждены что деградировавшая немного меньше чем Украина страна способна создать что-то стоящее?


Зачем во что-то верить, если в данном случае легко можно проверить )))
В Аргентине и Венгрии уже есть этот Спутник, более того в Аргентине уже привито достаточное количество, вроде больше 10 000 человек, включая видео с прививающимися в прямом эфире тамошними губернаторами. Поэтому через несколько недель ждём точные отзывы и скрины ИФА )))
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:29

Faceless
1. Все дозы контролировать не надо.
На производстве Вы, по-видимому, не работали. Существуют методы выборочного контроля. Достаточно надёжные. В советские времена даже военная приёмка массовой продукции осуществлялась выборочно.
2. Вы правильно написали: "под эгидой "помощи". Поставка некачественной вакцины за "помощь" не сойдёт.
Кроме того, Россия в смысле "помощи" не исключение. Можно было бы написать практически Вашими же словами:
ввести войска на Ирак ("Донбасс"), финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях

О ком, надеюсь, уточнять не надо.
3. "отказались от американских вакцин" в данном случае не пройдёт. Нам их пока что никто не дал. Невозможно отказаться от того, чего у тебя нет.
Если эта вакцина нам поможет, то пусть трубят.
4. "полно информации из самой рф о множесте случаев заболевших после вакцины, о побочке и прочее" - простите, голословно. Так же, как другие тут писали о массовой побочке от Phyzer.
Если у Вас есть ссылки, пожалуйста, подтвердите.
О "сомнениях" я и сам писал. Сомнения нужно проверять.
Кулеба такого не может.
Отказ по "политическим" соображениям это совсем другое.
5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.
Или у Вас в кармане 10 млн доз AstraZeneka? :)

Понимаю, что переубедить Вас мне не удастся.
Когда-то уже писал - национализм вреден даже в умеренных дозах.
Всяческие "анти-" тоже.
Решения следует принимать разумно, а не на эмоциях.
Недавно слышал хорошую фразу: "если вы можете принимать решение на основе эмоций, значит от вас ничего не зависит". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:32

  yama написав:Вероятность что оно долетит и взорветься 50 на 50 или даже меньше


Как сказал персонаж Папанова в классическом фильме - Достаточно одной таблэтки (с)
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:32

  justit написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Срочно всем постам: в Украине началась пандемия насморка. Я вот уже заболел, хз где и как. Надо срочно перекрыть все въезды и выезды из Харькова чтобы не дать пандемии возможности захватить мир.


Поздно :(

Я сморкаюсь в раковину уже месяц как.....

аааа.... мы все умрем .... :cry:

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Насчёт "50 на 50" сомневаюсь. У меня таких данных нет, подозреваю, что и у Вас тоже.

Это ж широко известный случай:
https://twitter.com/elonmusk/status/1327125840040169472
Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

я всегда говорил, что тут обсуждение идет по кругу ,несколько раз подряд одно и тоже ..с теми же персонажами ... я уже даже научные ссылки третий раз искать и публиковать не хочу ...
  justit написав:
  Faceless написав:Раковину носить с собой неудобно, попробуйте одноразовые бумажные носовые платки, рекомендую


Никак не могу заставить себя "сморкаться в карман" :-(
Салфетки выкидывать тоже не всегда есть куда

до чего обмелчал форму: на валютной ветке виыграш от операции то ли 10 то ли 20 грн тут поднимаются вопросы мировой важности
От себя добавлю перенимайте опыт Японии сморкаться не культурно надо шмигать носом :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Сер 30 гру, 2020 10:37, всього редагувалось 3 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:52

  yama написав:Японии сморкаться не культурно надо шмигать носом :mrgreen:


Можно сплевывать предварительно шмыгнув носом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:От себя добавлю перенимайте опыт Японии сморкаться не культурно надо шмигать носом

В какой-то момент времени всё равно происходит buffer overflow и хочешь-нехочешь надо сморкаться. Благо на ремоуте проблем с раковиной нет, как и с выкидыванием салфеток.
Mind the gap.
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