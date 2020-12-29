Faceless
1. Все
дозы контролировать не надо.
На производстве Вы, по-видимому, не работали. Существуют методы выборочного контроля. Достаточно надёжные. В советские времена даже военная приёмка массовой продукции осуществлялась выборочно.
2. Вы правильно написали: "под эгидой "помощи". Поставка некачественной вакцины за "помощь" не сойдёт.
Кроме того, Россия в смысле "помощи" не исключение. Можно было бы написать практически Вашими же словами:
ввести войска на Ирак ("Донбасс"), финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях
О ком, надеюсь, уточнять не надо.
3. "отказались от американских вакцин" в данном случае не пройдёт. Нам их пока что никто не дал. Невозможно отказаться от того, чего у тебя нет.
Если эта вакцина нам поможет, то пусть трубят.
4. "полно информации из самой рф о множесте случаев заболевших после вакцины, о побочке и прочее" - простите, голословно. Так же, как другие тут писали о массовой побочке от Phyzer.
Если у Вас есть ссылки, пожалуйста, подтвердите.
О "сомнениях" я и сам писал. Сомнения нужно проверять.
Кулеба такого не может.
Отказ по "политическим" соображениям это совсем другое.
5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.
Или у Вас в кармане 100 млн доз AstraZeneka?
Понимаю, что переубедить Вас мне не удастся.
Когда-то уже писал - национализм вреден даже в умеренных дозах.
Всяческие "анти-" тоже.
Решения следует принимать разумно, а не на эмоциях.
Недавно слышал хорошую фразу: "если вы можете принимать решение на основе эмоций, значит от вас ничего не зависит".