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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Насчёт "50 на 50" сомневаюсь. У меня таких данных нет, подозреваю, что и у Вас тоже.

Это ж широко известный случай:
https://twitter.com/elonmusk/status/1327125840040169472
Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

"широко известный случай" это не статистика.
Как он сдавал анализы, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:16

В России завершились доклинические исследования антидота от коронавируса, его эффективность превышает 99 процентов. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, передает ТАСС в среду, 30 декабря.


https://lenta.ru/news/2020/12/30/first_antidot/
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

антидот от коронавируса? это как это?
An antidote is a substance that can counteract a form of poisoning.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:32

vitaliy_berdinskikh
Если буквально, то даваемое против.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:37

  ЛАД написав:Libo
Поинтересуйтесь, сколько украинцев хотят сделать прививку любой вакциной. В том числе, американской.


А давай спросим украинцев, какой вакциной вы предпочли бы вакцинироваться, какой доверяют больше, американской или русской?
А ты и прочая ватой какой?
Готовы ли вы откинуть копыта во имя понтов Путена и русского мира? Неужели такие упоротые идиоты? :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:38

  tumos написав:vitaliy_berdinskikh
Если буквально, то даваемое против.

Тогда любое лекартсво - антидот. Но почему-то обычно так не говорят.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:48

  shapo написав:.....
Вы искренне убеждены что деградировавшая немного меньше чем Украина страна способна создать что-то стоящее?
Тем более ложь на официальном уровне там почти норма.

1. Совершенно не убеждён. Но допускаю.
Учёные всё же есть. И у нас тоже. Денег у них намного больше. Что-то достаётся и науке.
2. Ложь на официальном уровне, к сожалению, не является исключительной особенностью РФ. Этим занимаются практически все политики во всех странах.
Количество лжи у них, может, и повыше, но тут уже сложно сравнивать.
ЛАД
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