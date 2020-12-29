В России завершились доклинические исследования антидота от коронавируса, его эффективность превышает 99 процентов. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, передает ТАСС в среду, 30 декабря.
ЛАД написав:Libo Поинтересуйтесь, сколько украинцев хотят сделать прививку любой вакциной. В том числе, американской.
А давай спросим украинцев, какой вакциной вы предпочли бы вакцинироваться, какой доверяют больше, американской или русской? А ты и прочая ватой какой? Готовы ли вы откинуть копыта во имя понтов Путена и русского мира? Неужели такие упоротые идиоты?
shapo написав:..... Вы искренне убеждены что деградировавшая немного меньше чем Украина страна способна создать что-то стоящее? Тем более ложь на официальном уровне там почти норма.
1. Совершенно не убеждён. Но допускаю. Учёные всё же есть. И у нас тоже. Денег у них намного больше. Что-то достаётся и науке. 2. Ложь на официальном уровне, к сожалению, не является исключительной особенностью РФ. Этим занимаются практически все политики во всех странах. Количество лжи у них, может, и повыше, но тут уже сложно сравнивать.