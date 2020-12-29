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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:54
freeze
vitaliy_berdinskikh написав: tumos написав:vitaliy_berdinskikh
Если буквально, то даваемое против.
Тогда любое лекартсво - антидот. Но почему-то обычно так не говорят.
Вам уже ответил.
Но если бы Вы открыли ссылку и прочитали, то не было бы вопросов.
Она подчеркнула, что если клинические испытания также подтвердят эффективность этой разработки, то она станет первым в мире противовирусным препаратом прямого действия.
Т.е. он, действительно, воздействует на вирус, а не облегчает/снимает симптомы.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:10
Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac по цене 504 гривен за дозу.
Сейчас Sinovac завершает третью стадию испытаний.
Регистрация в Китае и в других странах намечена на январь 2021 года.
По условиям контракта Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации в Китае.
И, судя по всему, именно эта вакцина, а не одна из западных, и будет первой вакциной, которую получат украинцы.
Будет ли это как-то комментировать американское посольство?
Источник: телеграм, предположительно "ворожого сайту"
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