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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  tumos написав:vitaliy_berdinskikh
Если буквально, то даваемое против.

Тогда любое лекартсво - антидот. Но почему-то обычно так не говорят.

freeze Вам уже ответил.
Но если бы Вы открыли ссылку и прочитали, то не было бы вопросов.
Она подчеркнула, что если клинические испытания также подтвердят эффективность этой разработки, то она станет первым в мире противовирусным препаратом прямого действия.

Т.е. он, действительно, воздействует на вирус, а не облегчает/снимает симптомы.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:10

Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac по цене 504 гривен за дозу.

Сейчас Sinovac завершает третью стадию испытаний.

Регистрация в Китае и в других странах намечена на январь 2021 года.

По условиям контракта Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации в Китае.

И, судя по всему, именно эта вакцина, а не одна из западных, и будет первой вакциной, которую получат украинцы.

Будет ли это как-то комментировать американское посольство?

Источник: телеграм, предположительно "ворожого сайту"
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