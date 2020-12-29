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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  tumos написав:vitaliy_berdinskikh
Если буквально, то даваемое против.

Тогда любое лекартсво - антидот. Но почему-то обычно так не говорят.

freeze Вам уже ответил.
Но если бы Вы открыли ссылку и прочитали, то не было бы вопросов.
Она подчеркнула, что если клинические испытания также подтвердят эффективность этой разработки, то она станет первым в мире противовирусным препаратом прямого действия.

Т.е. он, действительно, воздействует на вирус, а не облегчает/снимает симптомы.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:10

Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac по цене 504 гривен за дозу.

Сейчас Sinovac завершает третью стадию испытаний.

Регистрация в Китае и в других странах намечена на январь 2021 года.

По условиям контракта Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации в Китае.

И, судя по всему, именно эта вакцина, а не одна из западных, и будет первой вакциной, которую получат украинцы.

Будет ли это как-то комментировать американское посольство?

Источник: телеграм, предположительно "ворожого сайту"
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/society/news/ukra ... oy-sinovac
"Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим

Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.

В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).

В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:07

  Вкладчик1234 написав:
Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac по цене 504 гривен за дозу.

Сейчас Sinovac завершает третью стадию испытаний.

Регистрация в Китае и в других странах намечена на январь 2021 года.

По условиям контракта Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации в Китае.

И, судя по всему, именно эта вакцина, а не одна из западных, и будет первой вакциной, которую получат украинцы.

Будет ли это как-то комментировать американское посольство?

Источник: телеграм, предположительно "ворожого сайту"

Імхо 7 послів напишуть листа і викажуть стурбованість?

Можливо натравлять не разу не корупційне НАБУ? Ну, тіпа, щоб разом попіляти на вакцині...
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:1. Все дозы контролировать не надо.
На производстве Вы, по-видимому, не работали. Существуют методы выборочного контроля. Достаточно надёжные. В советские времена даже военная приёмка массовой продукции осуществлялась выборочно.

Все это не имеет смысла, т.к. при высочашем уровне коррупции, что у них что у нас, все ээти проверки - пустой звук. Тем более, при чем тут выборочный контроль на производстве, производство же не у нас.
  ЛАД написав:Кроме того, Россия в смысле "помощи" не исключение. Можно было бы написать практически Вашими же словами:
ввести войска на Ирак ("Донбасс"), финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях
О ком, надеюсь, уточнять не надо.

Неудачная попытка. В прямом финансировании террористов и поддержке диктаторских режимов не так много кого можно обвинить, в оккупации территории соседей тем более.
  ЛАД написав:3. "отказались от американских вакцин" в данном случае не пройдёт. Нам их пока что никто не дал. Невозможно отказаться от того, чего у тебя нет.
Если эта вакцина нам поможет, то пусть трубят.

Вы наверное плохо себе представляете, что такое пропаганда. Доказательства, обстоятельства - не имеют значения. Из одного факта даже не закупки, а просто заказа для пропаганды слепить любую новость не проблема. И вот вы уже и не заметили, а оказалось, что "сделали выбор в пользу российской разработки, отдав ей предпочтение по причине (тут можно много перечислять, от эффективности до отсутствия побочки)". Все, новость заполонила весь мир, и вы уже не контролируете этот фейк, можно оспаривать его "невозможно отказаться от того, чего у тебя нет" сколько угодно, но перебить информационный поток пропагандистской машины уже очень тяжело.
  ЛАД написав:5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.

На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы.
Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:45

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac
"Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим

Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.

В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).

В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."

Все вербальные интервенции, которую вешает Офис Президента на уши пересичных не стоят ломаного гроша. Они на выполнили ровно НИЧЕГО из обещанного ранее.
Это касается и борьбы с коррупцией, и финансирования медицины в период пандемии. Одни только пляски Гаранта вокруг "Мрии", которая, как впоследствии оказалось, привезла товар для Эпицентра, чего стоят.
Точно так же будет и с вакцинацией: или погнут, или поломают, или "а был ли мальчик?"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:56

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac
"Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим

Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.

В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).

В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."

Я тут кілька днів назад писав, що нам потрібно, хоча б 2 млн доз, і те, що з високою долею ймовірності, це буде китайська вакцина.
Нарешті зелені зрозуміли, що сподіватись на Ковакс марно, і зробили необхідний мінімум зусиль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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