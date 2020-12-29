Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.
В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).
В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."
ЛАД написав:1. Все дозы контролировать не надо. На производстве Вы, по-видимому, не работали. Существуют методы выборочного контроля. Достаточно надёжные. В советские времена даже военная приёмка массовой продукции осуществлялась выборочно.
Все это не имеет смысла, т.к. при высочашем уровне коррупции, что у них что у нас, все ээти проверки - пустой звук. Тем более, при чем тут выборочный контроль на производстве, производство же не у нас.
ЛАД написав:Кроме того, Россия в смысле "помощи" не исключение. Можно было бы написать практически Вашими же словами: ввести войска на Ирак ("Донбасс"), финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях О ком, надеюсь, уточнять не надо.
Неудачная попытка. В прямом финансировании террористов и поддержке диктаторских режимов не так много кого можно обвинить, в оккупации территории соседей тем более.
ЛАД написав:3. "отказались от американских вакцин" в данном случае не пройдёт. Нам их пока что никто не дал. Невозможно отказаться от того, чего у тебя нет. Если эта вакцина нам поможет, то пусть трубят.
Вы наверное плохо себе представляете, что такое пропаганда. Доказательства, обстоятельства - не имеют значения. Из одного факта даже не закупки, а просто заказа для пропаганды слепить любую новость не проблема. И вот вы уже и не заметили, а оказалось, что "сделали выбор в пользу российской разработки, отдав ей предпочтение по причине (тут можно много перечислять, от эффективности до отсутствия побочки)". Все, новость заполонила весь мир, и вы уже не контролируете этот фейк, можно оспаривать его "невозможно отказаться от того, чего у тебя нет" сколько угодно, но перебить информационный поток пропагандистской машины уже очень тяжело.
ЛАД написав:5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.
На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы. Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет.
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac "Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим
Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.
В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).
В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."
Все вербальные интервенции, которую вешает Офис Президента на уши пересичных не стоят ломаного гроша. Они на выполнили ровно НИЧЕГО из обещанного ранее. Это касается и борьбы с коррупцией, и финансирования медицины в период пандемии. Одни только пляски Гаранта вокруг "Мрии", которая, как впоследствии оказалось, привезла товар для Эпицентра, чего стоят. Точно так же будет и с вакцинацией: или погнут, или поломают, или "а был ли мальчик?"
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac "Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим
Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.
В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).
В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."
Я тут кілька днів назад писав, що нам потрібно, хоча б 2 млн доз, і те, що з високою долею ймовірності, це буде китайська вакцина. Нарешті зелені зрозуміли, що сподіватись на Ковакс марно, і зробили необхідний мінімум зусиль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.