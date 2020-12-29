Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.
В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).
В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."
ЛАД написав:1. Все дозы контролировать не надо. На производстве Вы, по-видимому, не работали. Существуют методы выборочного контроля. Достаточно надёжные. В советские времена даже военная приёмка массовой продукции осуществлялась выборочно.
Все это не имеет смысла, т.к. при высочашем уровне коррупции, что у них что у нас, все ээти проверки - пустой звук. Тем более, при чем тут выборочный контроль на производстве, производство же не у нас.
ЛАД написав:Кроме того, Россия в смысле "помощи" не исключение. Можно было бы написать практически Вашими же словами: ввести войска на Ирак ("Донбасс"), финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях О ком, надеюсь, уточнять не надо.
Неудачная попытка. В прямом финансировании террористов и поддержке диктаторских режимов не так много кого можно обвинить, в оккупации территории соседей тем более.
ЛАД написав:3. "отказались от американских вакцин" в данном случае не пройдёт. Нам их пока что никто не дал. Невозможно отказаться от того, чего у тебя нет. Если эта вакцина нам поможет, то пусть трубят.
Вы наверное плохо себе представляете, что такое пропаганда. Доказательства, обстоятельства - не имеют значения. Из одного факта даже не закупки, а просто заказа для пропаганды слепить любую новость не проблема. И вот вы уже и не заметили, а оказалось, что "сделали выбор в пользу российской разработки, отдав ей предпочтение по причине (тут можно много перечислять, от эффективности до отсутствия побочки)". Все, новость заполонила весь мир, и вы уже не контролируете этот фейк, можно оспаривать его "невозможно отказаться от того, чего у тебя нет" сколько угодно, но перебить информационный поток пропагандистской машины уже очень тяжело.
ЛАД написав:5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.
На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы. Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет.
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac "Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим
Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.
В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).
В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."
Все вербальные интервенции, которую вешает Офис Президента на уши пересичных не стоят ломаного гроша. Они на выполнили ровно НИЧЕГО из обещанного ранее. Это касается и борьбы с коррупцией, и финансирования медицины в период пандемии. Одни только пляски Гаранта вокруг "Мрии", которая, как впоследствии оказалось, привезла товар для Эпицентра, чего стоят. Точно так же будет и с вакцинацией: или погнут, или поломают, или "а был ли мальчик?" Нынче на политических ток-шоу ранее голодные ФОПы, стилисты и фитнестренера, за полтора года наевшие в "слугах" полноценные депутатские ряхи, с наглой презрительной ухмылкой отвечают на вопросы по поводу резкого снижения ПЦР-тестов, дескать пущай все идут к частникам, там совсем недорого. Причем твердят это как заклинание какое-то.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 30 гру, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac "Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим
Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.
В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).
В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."
Я тут кілька днів назад писав, що нам потрібно, хоча б 2 млн доз, і те, що з високою долею ймовірності, це буде китайська вакцина. Нарешті зелені зрозуміли, що сподіватись на Ковакс марно, і зробили необхідний мінімум зусиль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.
На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы. Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет.
У Украине есть твердое обещание США, Канады и Великобритании, ЕС о поставках нам небходимого количества вакцин. Дело сейчас в составлении сводного графика и наших возможностей принять и использовать её. Одна только Канада заказала и получит вакцин в 7 раз больше, чем ей необходимо и заверила Украину, что обеспечит ее. Наши друзья нас не бросят и никоим образом не подтолкнут прививаться русской недовакциной. Пусть эта русская свинота прививается ею сама. И начнет с того, что кольнёт ею своего шибздика в бункере. Мы очень хорошо знаем это "русское качество" и откуда у них растут руки и никогда не привьёмся этим русским навозом. Мы также хорошо знаем, что сами русские не доверяют своим лекарствам и медицине, везут все из-за рубежа и лечатся за рубежом. О чем еще тут можно говорить и в чем нас убеждать? Пусть эти животные и их ватные пидсвынки в Украине вакцинируются чем угодно, в т.ч. и русской вакциной. Я только за. Может быстрее передохнут.
Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
"Польська сторона вкотре продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйона доз вакцин, які польська сторона могла би передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею. Крім того, ми ведемо переговори у рамках відповідних міжнародних механізмів щодо забезпечення масової вакцинації і розраховуємо на отримання близько 8 млн вакцин", - сказав Єнін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами заступника міністра, ще з середини літа цього року МЗС і закордонні дипломатичні установи активно працюють у країнах - потенційних виробниках вакцин із метою встановлення прямих контактів не лише з урядами зазначених держав, а й з власниками компаній, які розробляли на той момент і зараз уже розробили вакцини.
"Головним відповідальним органом виконавчої влади з цього питання є Міністерство охорони здоров'я України. Ми дуже оперативно інформуємо наших колег з МОЗ щодо можливості початку переговорних процесів. Наразі за сприяння МЗС наші колеги з МОЗ підписали низку угод про нерозголошення, у зв'язку з цим я дещо обмежений називати компанії та країни, з якими ведуться переговори щодо укладення в подальшому форвардних контрактів для постачання вакцини", - зазначив Єнін.
andriykulyk76 написав: Я ж вказав що це: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional
Понятно, это я прочитал. Скорее всего как обычно бывает при вакцинации такого рода или температура поднялась, что неплохо, или я так нервничал, что кушать не мог, и даже расстройство стула образовалось с повышенным давлением. Как тут говорит поручик Либо - Главное в танке не бз...
Температура а також біль та набряк в місці щеплення - то звичайні поствакцинальні реакції. Чого б CDC приділяло цьому якусь увагу? Швидше за все йшлося про такі випадки: https://youtu.be/kfWKPMLk6Nw
Вони більше підходять під опис: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional.
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freeze написав: Понятно, это я прочитал. Скорее всего как обычно бывает при вакцинации такого рода или температура поднялась, что неплохо, или я так нервничал, что кушать не мог, и даже расстройство стула образовалось с повышенным давлением. Как тут говорит поручик Либо - Главное в танке не бз...
Температура а також біль та набряк в місці щеплення - то звичайні поствакцинальні реакції. Чого б CDC приділяло цьому якусь увагу? Швидше за все йшлося про такі випадки: https://youtu.be/kfWKPMLk6Nw
Вони більше підходять під опис: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional.
Похоже на актерскую игру. Каким волшебным образом и механизмом паралич лицевого нерва может быть связан с вакциной, сделанной три дня назад ? Посмотрите на состав этой вакцины, там в принципе ничего нет, способного вызывать паралич нерва. Надо перестать нагонять истерику и уже понять, что если миллиону людей сделать вакцину, то несколько человек на следующей неделе обязательно умрет от каких то причин, один умрет от инфаркта, один от инсульта, один подавится булочкой или умрет от другого несчастного случая. Причем столько уже умрет в миллионном городе, если там никому не делали вакцину.