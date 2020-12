Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 45 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 104 Додано: Сер 30 гру, 2020 13:54 vitaliy_berdinskikh написав: tumos написав: vitaliy_berdinskikh

Если буквально, то даваемое против. Если буквально, то даваемое против.

Тогда любое лекартсво - антидот. Но почему-то обычно так не говорят. Тогда любое лекартсво - антидот. Но почему-то обычно так не говорят.

Если буквально, то даваемое против. Если буквально, то даваемое против.

Тогда любое лекартсво - антидот. Но почему-то обычно так не говорят. Тогда любое лекартсво - антидот. Но почему-то обычно так не говорят.

freeze Вам уже ответил.

Но если бы Вы открыли ссылку и прочитали, то не было бы вопросов.

Она подчеркнула, что если клинические испытания также подтвердят эффективность этой разработки, то она станет первым в мире противовирусным препаратом прямого действия .

Т.е. он, действительно, воздействует на вирус, а не облегчает/снимает симптомы. Вам уже ответил.Но если бы Вы открыли ссылку и прочитали, то не было бы вопросов.Т.е. он, действительно, воздействует на вирус, а не облегчает/снимает симптомы. ЛАД 2 Повідомлень: 18078 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4641 раз. Подякували: 4337 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 14:10 Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac по цене 504 гривен за дозу.



Сейчас Sinovac завершает третью стадию испытаний.



Регистрация в Китае и в других странах намечена на январь 2021 года.



По условиям контракта Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации в Китае.



И, судя по всему, именно эта вакцина, а не одна из западных, и будет первой вакциной, которую получат украинцы.



Будет ли это как-то комментировать американское посольство?

Источник: телеграм, предположительно "ворожого сайту" Додано: Сер 30 гру, 2020 15:06

Форумчанин року Повідомлень: 13645 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7479 раз. Подякували: 3592 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 15:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://news.liga.net/society/news/ukra ... oy-sinovac

"Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим



Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.



В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).



В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19." "Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получимКак сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19." _Mykola_ Повідомлень: 4084 З нами з: 09.02.09 Подякував: 598 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 15:07 Вкладчик1234 написав: Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac по цене 504 гривен за дозу.



Сейчас Sinovac завершает третью стадию испытаний.



Регистрация в Китае и в других странах намечена на январь 2021 года.



По условиям контракта Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации в Китае.



И, судя по всему, именно эта вакцина, а не одна из западных, и будет первой вакциной, которую получат украинцы.



Будет ли это как-то комментировать американское посольство?

Источник: телеграм, предположительно "ворожого сайту" Источник: телеграм, предположительно "ворожого сайту"

Імхо 7 послів напишуть листа і викажуть стурбованість?



Можливо натравлять не разу не корупційне НАБУ? Ну, тіпа, щоб разом попіляти на вакцині... Імхо 7 послів напишуть листа і викажуть стурбованість?Можливо натравлять не разу не корупційне НАБУ? Ну, тіпа, щоб разом попіляти на вакцині... change_pm Повідомлень: 2741 З нами з: 03.02.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 15:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: 1. Все дозы контролировать не надо.

На производстве Вы, по-видимому, не работали. Существуют методы выборочного контроля. Достаточно надёжные. В советские времена даже военная приёмка массовой продукции осуществлялась выборочно. 1. Все дозы контролировать не надо.На производстве Вы, по-видимому, не работали. Существуют методы выборочного контроля. Достаточно надёжные. В советские времена даже военная приёмка массовой продукции осуществлялась выборочно.

Все это не имеет смысла, т.к. при высочашем уровне коррупции, что у них что у нас, все ээти проверки - пустой звук. Тем более, при чем тут выборочный контроль на производстве, производство же не у нас. ЛАД написав: Кроме того, Россия в смысле "помощи" не исключение. Можно было бы написать практически Вашими же словами:

ввести войска на Ирак ("Донбасс"), финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких Сириях

О ком, надеюсь, уточнять не надо. Кроме того, Россия в смысле "помощи" не исключение. Можно было бы написать практически Вашими же словами:ввести войска на Ирак ("Донбасс"), финансировать террористов, поддерживать тоталитарные режимы, бомбить мирных жителей в чужих странах под эгидой "помощи" во всяких СирияхО ком, надеюсь, уточнять не надо.

Неудачная попытка. В прямом финансировании террористов и поддержке диктаторских режимов не так много кого можно обвинить, в оккупации территории соседей тем более.

ЛАД написав: 3. "отказались от американских вакцин" в данном случае не пройдёт. Нам их пока что никто не дал. Невозможно отказаться от того, чего у тебя нет.

Если эта вакцина нам поможет, то пусть трубят. 3. "отказались от американских вакцин" в данном случае не пройдёт. Нам их пока что никто не дал. Невозможно отказаться от того, чего у тебя нет.Если эта вакцина нам поможет, то пусть трубят.

Вы наверное плохо себе представляете, что такое пропаганда. Доказательства, обстоятельства - не имеют значения. Из одного факта даже не закупки, а просто заказа для пропаганды слепить любую новость не проблема. И вот вы уже и не заметили, а оказалось, что "сделали выбор в пользу российской разработки, отдав ей предпочтение по причине (тут можно много перечислять, от эффективности до отсутствия побочки)". Все, новость заполонила весь мир, и вы уже не контролируете этот фейк, можно оспаривать его "невозможно отказаться от того, чего у тебя нет" сколько угодно, но перебить информационный поток пропагандистской машины уже очень тяжело. ЛАД написав: 5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы. 5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.

На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы.

Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет. Все это не имеет смысла, т.к. при высочашем уровне коррупции, что у них что у нас, все ээти проверки - пустой звук. Тем более, при чем тут выборочный контроль на производстве, производство же не у нас.Неудачная попытка. В прямом финансировании террористов и поддержке диктаторских режимов не так много кого можно обвинить, в оккупации территории соседей тем более.Вы наверное плохо себе представляете, что такое пропаганда. Доказательства, обстоятельства - не имеют значения. Из одного факта даже не закупки, а просто заказа для пропаганды слепить любую новость не проблема. И вот вы уже и не заметили, а оказалось, что "сделали выбор в пользу российской разработки, отдав ей предпочтение по причине (тут можно много перечислять, от эффективности до отсутствия побочки)". Все, новость заполонила весь мир, и вы уже не контролируете этот фейк, можно оспаривать его "невозможно отказаться от того, чего у тебя нет" сколько угодно, но перебить информационный поток пропагандистской машины уже очень тяжело.На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы.Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет. Faceless

Додано: Сер 30 гру, 2020 15:45 https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac

"Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим



Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.



В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).



В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19." https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac"Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получимКак сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."

Все вербальные интервенции, которую вешает Офис Президента на уши пересичных не стоят ломаного гроша. Они на выполнили ровно НИЧЕГО из обещанного ранее.

Это касается и борьбы с коррупцией, и финансирования медицины в период пандемии. Одни только пляски Гаранта вокруг "Мрии", которая, как впоследствии оказалось, привезла товар для Эпицентра, чего стоят.

Точно так же будет и с вакцинацией: или погнут, или поломают, или "а был ли мальчик?"

Нынче на политических ток-шоу ранее голодные ФОПы, стилисты и фитнестренера, за полтора года наевшие в "слугах" полноценные депутатские ряхи, с наглой презрительной ухмылкой отвечают на вопросы по поводу резкого снижения ПЦР-тестов, дескать пущай все идут к частникам, там совсем недорого. Причем твердят это как заклинание какое-то. Додано: Сер 30 гру, 2020 15:56

Додано: Сер 30 гру, 2020 15:56 https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac

"Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим



Как сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.



В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).



В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19." https://news.liga.net/society/news/ukraina-poluchit-18-mln-doz-vaktsiny-ot-covid-19-podpisan-kontrakt-s-kitayskoy-sinovac"Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получимКак сообщается, Украина закупит 1 913 316 доз по 504 грн за каждую. Защита вакцины появляется после двух доз, то есть ей смогут привить 956 658 человек. Эта вакцина будет бесплатной для граждан, сообщают в ОП. Ее будут использовать для защиты групп, которые "имеют критический риск инфицирования", и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с эпидемией.В ОП пишут, что вакцина от Sinovac является инактивированной, выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Там также отмечают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность 91% в Турции (1325 пациентов) и 97% в Индонезии (1600 пациентов).В то же время сама Sinovac заявляла, что показатель "97%" в Индонезии – это уровень сероконверсии (появления антител), который, хоть и является обнадеживающим, не обязательно означает, что вакцина эффективно защищает от COVID-19."

Я тут кілька днів назад писав, що нам потрібно, хоча б 2 млн доз, і те, що з високою долею ймовірності, це буде китайська вакцина.

Нарешті зелені зрозуміли, що сподіватись на Ковакс марно, і зробили необхідний мінімум зусиль. Я тут кілька днів назад писав, що нам потрібно, хоча б 2 млн доз, і те, що з високою долею ймовірності, це буде китайська вакцина.Нарешті зелені зрозуміли, що сподіватись на Ковакс марно, і зробили необхідний мінімум зусиль. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11419 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 16:29 Faceless написав: ЛАД написав: 5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы. 5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.

На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы.

Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет. На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы.Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет.



У Украине есть твердое обещание США, Канады и Великобритании, ЕС о поставках нам небходимого количества вакцин. Дело сейчас в составлении сводного графика и наших возможностей принять и использовать её. Одна только Канада заказала и получит вакцин в 7 раз больше, чем ей необходимо и заверила Украину, что обеспечит ее. Наши друзья нас не бросят и никоим образом не подтолкнут прививаться русской недовакциной. Пусть эта русская свинота прививается ею сама. И начнет с того, что кольнёт ею своего шибздика в бункере.

Мы очень хорошо знаем это "русское качество" и откуда у них растут руки и никогда не привьёмся этим русским навозом. Мы также хорошо знаем, что сами русские не доверяют своим лекарствам и медицине, везут все из-за рубежа и лечатся за рубежом. О чем еще тут можно говорить и в чем нас убеждать? Пусть эти животные и их ватные пидсвынки в Украине вакцинируются чем угодно, в т.ч. и русской вакциной. Я только за. Может быстрее передохнут.





Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.



"Польська сторона вкотре продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйона доз вакцин, які польська сторона могла би передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею. Крім того, ми ведемо переговори у рамках відповідних міжнародних механізмів щодо забезпечення масової вакцинації і розраховуємо на отримання близько 8 млн вакцин", - сказав Єнін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



За словами заступника міністра, ще з середини літа цього року МЗС і закордонні дипломатичні установи активно працюють у країнах - потенційних виробниках вакцин із метою встановлення прямих контактів не лише з урядами зазначених держав, а й з власниками компаній, які розробляли на той момент і зараз уже розробили вакцини.



"Головним відповідальним органом виконавчої влади з цього питання є Міністерство охорони здоров'я України. Ми дуже оперативно інформуємо наших колег з МОЗ щодо можливості початку переговорних процесів. Наразі за сприяння МЗС наші колеги з МОЗ підписали низку угод про нерозголошення, у зв'язку з цим я дещо обмежений називати компанії та країни, з якими ведуться переговори щодо укладення в подальшому форвардних контрактів для постачання вакцини", - зазначив Єнін. У Украине есть твердое обещание США, Канады и Великобритании, ЕС о поставках нам небходимого количества вакцин. Дело сейчас в составлении сводного графика и наших возможностей принять и использовать её. Одна только Канада заказала и получит вакцин в 7 раз больше, чем ей необходимо и заверила Украину, что обеспечит ее. Наши друзья нас не бросят и никоим образом не подтолкнут прививаться русской недовакциной. Пусть эта русская свинота прививается ею сама. И начнет с того, что кольнёт ею своего шибздика в бункере.Мы очень хорошо знаем это "русское качество" и откуда у них растут руки и никогда не привьёмся этим русским навозом. Мы также хорошо знаем, что сами русские не доверяют своим лекарствам и медицине, везут все из-за рубежа и лечатся за рубежом. О чем еще тут можно говорить и в чем нас убеждать? Пусть эти животные и их ватные пидсвынки в Украине вакцинируются чем угодно, в т.ч. и русской вакциной. Я только за. Может быстрее передохнут. Libo 2

Повідомлень: 9112 З нами з: 14.11.11 Подякував: 364 раз. Подякували: 4139 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 18:15 freeze написав: andriykulyk76 написав:

Я ж вказав що це: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional



Понятно, это я прочитал.

Скорее всего как обычно бывает при вакцинации такого рода или температура поднялась, что неплохо, или я так нервничал, что кушать не мог, и даже расстройство стула образовалось с повышенным давлением.

Как тут говорит поручик Либо - Главное в танке не бз... Понятно, это я прочитал.Скорее всего как обычно бывает при вакцинации такого рода или температура поднялась, что неплохо, или я так нервничал, что кушать не мог, и даже расстройство стула образовалось с повышенным давлением.Как тут говорит поручик Либо - Главное в танке не бз...



Температура а також біль та набряк в місці щеплення - то звичайні поствакцинальні реакції. Чого б CDC приділяло цьому якусь увагу? Швидше за все йшлося про такі випадки:

https://youtu.be/kfWKPMLk6Nw



Вони більше підходять під опис: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional. Температура а також біль та набряк в місці щеплення - то звичайні поствакцинальні реакції. Чого б CDC приділяло цьому якусь увагу? Швидше за все йшлося про такі випадки:Вони більше підходять під опис: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional. $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr andriykulyk76

Повідомлень: 292 З нами з: 14.12.16 Подякував: 29 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 18:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире andriykulyk76 написав: freeze написав:

Понятно, это я прочитал.

Скорее всего как обычно бывает при вакцинации такого рода или температура поднялась, что неплохо, или я так нервничал, что кушать не мог, и даже расстройство стула образовалось с повышенным давлением.

Как тут говорит поручик Либо - Главное в танке не бз... Понятно, это я прочитал.Скорее всего как обычно бывает при вакцинации такого рода или температура поднялась, что неплохо, или я так нервничал, что кушать не мог, и даже расстройство стула образовалось с повышенным давлением.Как тут говорит поручик Либо - Главное в танке не бз...



Температура а також біль та набряк в місці щеплення - то звичайні поствакцинальні реакції. Чого б CDC приділяло цьому якусь увагу? Швидше за все йшлося про такі випадки:

https://youtu.be/kfWKPMLk6Nw



Вони більше підходять під опис: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional. Температура а також біль та набряк в місці щеплення - то звичайні поствакцинальні реакції. Чого б CDC приділяло цьому якусь увагу? Швидше за все йшлося про такі випадки:Вони більше підходять під опис: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional.



Похоже на актерскую игру.

Каким волшебным образом и механизмом паралич лицевого нерва может быть связан с вакциной, сделанной три дня назад ?

Посмотрите на состав этой вакцины, там в принципе ничего нет, способного вызывать паралич нерва.

Надо перестать нагонять истерику и уже понять, что если миллиону людей сделать вакцину, то несколько человек на следующей неделе обязательно умрет от каких то причин, один умрет от инфаркта, один от инсульта, один подавится булочкой или умрет от другого несчастного случая.

