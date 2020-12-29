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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2525252625272528>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Надо перестать нагонять истерику и уже понять, что если миллиону людей сделать вакцину, то несколько человек на следующей неделе обязательно умрет от каких то причин, один умрет от инфаркта, один от инсульта, один подавится булочкой или умрет от другого несчастного случая.

Ну, когда вместо вакцины диагностируют корону то все такие смерти записывают в "умер от короны".
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:10

  freeze написав:
andriykulyk76 написав:
  freeze написав:
Понятно, это я прочитал.
Скорее всего как обычно бывает при вакцинации такого рода или температура поднялась, что неплохо, или я так нервничал, что кушать не мог, и даже расстройство стула образовалось с повышенным давлением.
Как тут говорит поручик Либо - Главное в танке не бз...


Температура а також біль та набряк в місці щеплення - то звичайні поствакцинальні реакції. Чого б CDC приділяло цьому якусь увагу? Швидше за все йшлося про такі випадки:
https://youtu.be/kfWKPMLk6Nw

Вони більше підходять під опис: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional.


Похоже на актерскую игру.
Каким волшебным образом и механизмом паралич лицевого нерва может быть связан с вакциной, сделанной три дня назад ?
Посмотрите на состав этой вакцины, там в принципе ничего нет, способного вызывать паралич нерва.
Надо перестать нагонять истерику и уже понять, что если миллиону людей сделать вакцину, то несколько человек на следующей неделе обязательно умрет от каких то причин, один умрет от инфаркта, один от инсульта, один подавится булочкой или умрет от другого несчастного случая.
Причем столько уже умрет в миллионном городе, если там никому не делали вакцину.


Акторська гра з роздутим лицем? Талановита актриса напевно ;)
На скільки розумію, це важка алергічна реакція на ковід вакцину Pfizer. Механізм мені невідомий але про такий же випадок писав Newsweek тиждень тому:
https://www.newsweek.com/pfizer-covid-v ... ty-1556991
в кого з англійською не дуже коротко можна тут почитати:
https://www.gazeta.ru/social/2020/12/24 ... ml?updated
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:15

  Faceless написав:.....
Все это не имеет смысла, т.к. при высочашем уровне коррупции, что у них что у нас, все ээти проверки - пустой звук. Тем более, при чем тут выборочный контроль на производстве, производство же не у нас.

1. Выборочный контроль не обязательно должен происходить на производстве. Приёмка вполне может быть отделена от производства. Тут Вы не по теме.
2. Для проведения такого контроля нужно совсем немного людей. Точное количество, естественно, не скажу, не знаком с технологией, но, думаю, речь может идти об одном-двух десятках, максимум сотне людей.
Если при нашем "высочайшем уровне коррупции" мы не сможем организовать даже такое, то, простите, все разговоры о государстве Украина надо просто прекратить.


Неудачная попытка. В прямом финансировании террористов и поддержке диктаторских режимов не так много кого можно обвинить, в оккупации территории соседей тем более.

Неудачная попытка.
В то, что Вы настолько не знаете ни историю США, ни современные события, простите, не верю. Чтобы не вдаваться в совсем уж "давние" времена (например, с Мексикой), напомню только, что талибы были фактически вскормлены именно США для борьбы с Союзом в Афганистане. Впоследствии это привело и к появлению Аль-Каиды. О захвате Ирака Вы тоже не слышали? Можно было бы вспомнить и ещё что.


Вы наверное плохо себе представляете, что такое пропаганда. Доказательства, обстоятельства - не имеют значения. Из одного факта даже не закупки, а просто заказа для пропаганды слепить любую новость не проблема. И вот вы уже и не заметили, а оказалось, что "сделали выбор в пользу российской разработки, отдав ей предпочтение по причине (тут можно много перечислять, от эффективности до отсутствия побочки)". Все, новость заполонила весь мир, и вы уже не контролируете этот фейк, можно оспаривать его "невозможно отказаться от того, чего у тебя нет" сколько угодно, но перебить информационный поток пропагандистской машины уже очень тяжело.

Что такое пропаганда, я себе представляю достаточно хорошо. Для этого вполне достаточно читать наш форум. :)
Здесь собрались не самые отсталые люди, тем не менее конспирологии полно (и не только на этой ветке).
Ещё хороший пример - сколько бреда можно почитать сегодня о жизни в Союзе. Тоже результат пропаганды.
Бороться с фейками практически невозможно, поэтому надо заниматься пропагандой своей позиции до появления фейков. И то не очень помогает.

  ЛАД написав:5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.

На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы.
Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет.

Вы не читаете то, что я пишу?
Я здесь неоднократно писало том, что 3 этап испытаний не закончен и надо ждать результатов. Я ни разу не призывал к применению непроверенной вакцины. Но, учитывая то, что 3 этап Россия начала довольно давно, думаю, результаты должны быть в ближайшее время.
Я не призываю давать преимущества российской вакцине. Но если будет доказана безопасность и эффективность российской вакцины и будет возможность закупить её, к примеру, в первом квартале 2021, а европейские/американские/китайские мы сможем получить только в третьем (тоже к примеру), то надо закупать российскую.
Если даже европейские/американские/китайские вакцины появятся у нас скоро, но в недостаточном количестве (это точно будет), то можно и нужно докупать и российские. Ещё раз повторю - в случае доказанной безопасности и эффективности.
Кстати говоря, испытания не закончены и у западных вакцин (как у китайских, не знаю). Почему-то это у Вас сомнений не вызывает. Хотя можно было бы сомневаться. По другим причинам, но всё же.
Честно говоря, не очень следил за подробностями о ходе испытаний различных вакцин, но что-то мне кажется, что западные вакцины не особо опередили российскую в отношении доказанности безопасности и эффективности.

P.s. Насчёт пропаганды. Вас не смущает: "Предпочли китайскую вакцину американской"? :)
Особенно, учитывая сегодняшние проблемы американо-китайских отношений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 гру, 2020 20:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если даже европейские/американские/китайские вакцины появятся у нас скоро, но в недостаточном количестве (это точно будет), то можно и нужно докупать и российские. Ещё раз повторю - в случае доказанной безопасности и эффективности.

Російські вакцини не реєструються в нас автоматично, на віміну від вищеперелікованих. Не буде їх тут, в тому числі, і по політичним мотивам. Хоча наука не знає національностей, але бізнес знає, що країни не всі однакові.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andriykulyk76 написав:На скільки розумію, це важка алергічна реакція на ковід вакцину Pfizer. Механізм мені невідомий.


То есть если кого то в трамвае проклянет сумасшедшая бабка и у него через неделю выскочит на губе герпес, для вас также будет очевидно, что это из-за проклятия, поскольку механизм неизвестен.
И если бы на видео был человек с чиряком на лбу, утверждавшим что он пять дней назад вакцинированировался и вот чиряк на лбу, то вы бы ему свято поверили ?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:32

  Libo написав:......
У Украине есть твердое обещание США, Канады и Великобритании, ЕС о поставках нам небходимого количества вакцин.
......

Можете колоться "твёрдыми обещаниями". :)
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Libo написав:......
У Украине есть твердое обещание США, Канады и Великобритании, ЕС о поставках нам небходимого количества вакцин.
......

Можете колоться "твёрдыми обещаниями". :)


У нас дефолт будет ?
Нет, обещаю вам твердо и четко (с)
А нет, то другое (с) )))
Потом вспоминаю Будапештский меморандум, вы уничтожаете ядерное оружие, а мы вам твердо и четко обещаем ...

Если серьезно, то через полгода будет кризис перепроизводства вакцин, вот тут твердо и четко нам продадут вакцины и Пфайзер, и Модерну.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:48

  ЛАД написав:...
Я здесь неоднократно писало том, что 3 этап испытаний не закончен и надо ждать результатов. Я ни разу не призывал к применению непроверенной вакцины. Но, учитывая то, что 3 этап Россия начала довольно давно, думаю, результаты должны быть в ближайшее время. ...

Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
По местным -- могут хоть завтра "пройти". Но стоит ли таким "прохождениям" доверять?..
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:53

  lapay написав:.......
Російські вакцини не реєструються в нас автоматично, на віміну від вищеперелікованих. Не буде їх тут, в тому числі, і по політичним мотивам. Хоча наука не знає національностей, але бізнес знає, що країни не всі однакові.

Не знаю насчёт автоматической регистрации, но у нас основное именно "политические причины". Считаю это глупостью. Правда, не первой и, к сожалению, не последней. Будем по " политическим причинам" гробить людей и терять в экономике.
Напоминает старый анекдот: "Сделаю назло кондуктору - возьму билет и пойду пешком".
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_hunter написав:Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
По местным -- могут хоть завтра "пройти". Но стоит ли таким "прохождениям" доверять?..


Просто наблюдаю, что Спутник уже поступил в Аргентину, Венгрию, Казахстан, Сербию, Белоруссию.
В январе пойдет в Молдову, Боливию, Венесуэлу и ещё в десяток стран.
Похоже многим странам до одного места стандарты, которые кем-то выработаны.
ЗЫ. И формально в январе поступит и в Украину, потому что ОРДЛО это без сомнения Украина.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 30 гру, 2020 19:57, всього редагувалось 2 разів.
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