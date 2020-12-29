Ну, когда вместо вакцины диагностируют корону то все такие смерти записывают в "умер от короны".
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну, когда вместо вакцины диагностируют корону то все такие смерти записывают в "умер от короны".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:10
Акторська гра з роздутим лицем? Талановита актриса напевно
На скільки розумію, це важка алергічна реакція на ковід вакцину Pfizer. Механізм мені невідомий але про такий же випадок писав Newsweek тиждень тому:
в кого з англійською не дуже коротко можна тут почитати:
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:15
1. Выборочный контроль не обязательно должен происходить на производстве. Приёмка вполне может быть отделена от производства. Тут Вы не по теме.
2. Для проведения такого контроля нужно совсем немного людей. Точное количество, естественно, не скажу, не знаком с технологией, но, думаю, речь может идти об одном-двух десятках, максимум сотне людей.
Если при нашем "высочайшем уровне коррупции" мы не сможем организовать даже такое, то, простите, все разговоры о государстве Украина надо просто прекратить.
Неудачная попытка.
В то, что Вы настолько не знаете ни историю США, ни современные события, простите, не верю. Чтобы не вдаваться в совсем уж "давние" времена (например, с Мексикой), напомню только, что талибы были фактически вскормлены именно США для борьбы с Союзом в Афганистане. Впоследствии это привело и к появлению Аль-Каиды. О захвате Ирака Вы тоже не слышали? Можно было бы вспомнить и ещё что.
Что такое пропаганда, я себе представляю достаточно хорошо. Для этого вполне достаточно читать наш форум.
Здесь собрались не самые отсталые люди, тем не менее конспирологии полно (и не только на этой ветке).
Ещё хороший пример - сколько бреда можно почитать сегодня о жизни в Союзе. Тоже результат пропаганды.
Бороться с фейками практически невозможно, поэтому надо заниматься пропагандой своей позиции до появления фейков. И то не очень помогает.
Вы не читаете то, что я пишу?
Я здесь неоднократно писало том, что 3 этап испытаний не закончен и надо ждать результатов. Я ни разу не призывал к применению непроверенной вакцины. Но, учитывая то, что 3 этап Россия начала довольно давно, думаю, результаты должны быть в ближайшее время.
Я не призываю давать преимущества российской вакцине. Но если будет доказана безопасность и эффективность российской вакцины и будет возможность закупить её, к примеру, в первом квартале 2021, а европейские/американские/китайские мы сможем получить только в третьем (тоже к примеру), то надо закупать российскую.
Если даже европейские/американские/китайские вакцины появятся у нас скоро, но в недостаточном количестве (это точно будет), то можно и нужно докупать и российские. Ещё раз повторю - в случае доказанной безопасности и эффективности.
Кстати говоря, испытания не закончены и у западных вакцин (как у китайских, не знаю). Почему-то это у Вас сомнений не вызывает. Хотя можно было бы сомневаться. По другим причинам, но всё же.
Честно говоря, не очень следил за подробностями о ходе испытаний различных вакцин, но что-то мне кажется, что западные вакцины не особо опередили российскую в отношении доказанности безопасности и эффективности.
P.s. Насчёт пропаганды. Вас не смущает: "Предпочли китайскую вакцину американской"?
Особенно, учитывая сегодняшние проблемы американо-китайских отношений.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 гру, 2020 20:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Російські вакцини не реєструються в нас автоматично, на віміну від вищеперелікованих. Не буде їх тут, в тому числі, і по політичним мотивам. Хоча наука не знає національностей, але бізнес знає, що країни не всі однакові.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
То есть если кого то в трамвае проклянет сумасшедшая бабка и у него через неделю выскочит на губе герпес, для вас также будет очевидно, что это из-за проклятия, поскольку механизм неизвестен.
И если бы на видео был человек с чиряком на лбу, утверждавшим что он пять дней назад вакцинированировался и вот чиряк на лбу, то вы бы ему свято поверили ?
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:32
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У нас дефолт будет ?
Нет, обещаю вам твердо и четко (с)
А нет, то другое (с) )))
Потом вспоминаю Будапештский меморандум, вы уничтожаете ядерное оружие, а мы вам твердо и четко обещаем ...
Если серьезно, то через полгода будет кризис перепроизводства вакцин, вот тут твердо и четко нам продадут вакцины и Пфайзер, и Модерну.
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:48
Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
По местным -- могут хоть завтра "пройти". Но стоит ли таким "прохождениям" доверять?..
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:53
Не знаю насчёт автоматической регистрации, но у нас основное именно "политические причины". Считаю это глупостью. Правда, не первой и, к сожалению, не последней. Будем по " политическим причинам" гробить людей и терять в экономике.
Напоминает старый анекдот: "Сделаю назло кондуктору - возьму билет и пойду пешком".
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Просто наблюдаю, что Спутник уже поступил в Аргентину, Венгрию, Казахстан, Сербию, Белоруссию.
В январе пойдет в Молдову, Боливию, Венесуэлу и ещё в десяток стран.
Похоже многим странам до одного места стандарты, которые кем-то выработаны.
ЗЫ. И формально в январе поступит и в Украину, потому что ОРДЛО это без сомнения Украина.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 30 гру, 2020 19:57, всього редагувалось 2 разів.
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