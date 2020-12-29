Додано: Сер 30 гру, 2020 19:15

Faceless написав: .....

Все это не имеет смысла, т.к. при высочашем уровне коррупции, что у них что у нас, все ээти проверки - пустой звук. Тем более, при чем тут выборочный контроль на производстве, производство же не у нас. .....Все это не имеет смысла, т.к. при высочашем уровне коррупции, что у них что у нас, все ээти проверки - пустой звук. Тем более, при чем тут выборочный контроль на производстве, производство же не у нас.

Неудачная попытка. В прямом финансировании террористов и поддержке диктаторских режимов не так много кого можно обвинить, в оккупации территории соседей тем более.

Вы наверное плохо себе представляете, что такое пропаганда. Доказательства, обстоятельства - не имеют значения. Из одного факта даже не закупки, а просто заказа для пропаганды слепить любую новость не проблема. И вот вы уже и не заметили, а оказалось, что "сделали выбор в пользу российской разработки, отдав ей предпочтение по причине (тут можно много перечислять, от эффективности до отсутствия побочки)". Все, новость заполонила весь мир, и вы уже не контролируете этот фейк, можно оспаривать его "невозможно отказаться от того, чего у тебя нет" сколько угодно, но перебить информационный поток пропагандистской машины уже очень тяжело.

ЛАД написав: 5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы. 5. Вы так и не ответили, какие у нас есть альтернативы.

На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы.

Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет. На текущий момент у нас никакой нет. Поэтому все разрабатываемые/разработанные вакцины - это альтернативы.Я вас тоже ни в чем не собираюсь убеждать. Вы спросили - есть ли смысл быть в этом вопросе принципиальными? Я считаю - да. Стоит ли закупать вакцину недоказанной эфективности и безопасности (весь цикл испытаний не пройден) у вражеского государства, непосредственно посягающего на нашу целостность и суверенитет, только потому, что эта вакцина будет доступна раньше, чем европейские/американские/китайские аналоги? Думаю, нет.

1. Выборочный контроль не обязательно должен происходить на производстве. Приёмка вполне может быть отделена от производства. Тут Вы не по теме.2. Для проведения такого контроля нужно совсем немного людей. Точное количество, естественно, не скажу, не знаком с технологией, но, думаю, речь может идти об одном-двух десятках, максимум сотне людей.Если при нашем "высочайшем уровне коррупции" мы не сможем организовать даже такое, то, простите, все разговоры о государстве Украина надо просто прекратить.Неудачная попытка.В то, что Вы настолько не знаете ни историю США, ни современные события, простите, не верю. Чтобы не вдаваться в совсем уж "давние" времена (например, с Мексикой), напомню только, что талибы были фактически вскормлены именно США для борьбы с Союзом в Афганистане. Впоследствии это привело и к появлению Аль-Каиды. О захвате Ирака Вы тоже не слышали? Можно было бы вспомнить и ещё что.Что такое пропаганда, я себе представляю достаточно хорошо. Для этого вполне достаточно читать наш форум.Здесь собрались не самые отсталые люди, тем не менее конспирологии полно (и не только на этой ветке).Ещё хороший пример - сколько бреда можно почитать сегодня о жизни в Союзе. Тоже результат пропаганды.Бороться с фейками практически невозможно, поэтому надо заниматься пропагандой своей позициипоявления фейков. И то не очень помогает.Вы не читаете то, что я пишу?Я здесь неоднократно писало том, что 3 этап испытаний не закончен и надо ждать результатов. Я ни разу не призывал к применению непроверенной вакцины. Но, учитывая то, что 3 этап Россия начала довольно давно, думаю, результаты должны быть в ближайшее время.призываю давать преимущества российской вакцине. Но если будет доказана безопасность и эффективность российской вакцины и будет возможность закупить её, к примеру, в первом квартале 2021, а европейские/американские/китайские мы сможем получить только в третьем (тоже к примеру), то надо закупать российскую.Если даже европейские/американские/китайские вакцины появятся у нас скоро, но в недостаточном количестве (это точно будет), то можно и нужно докупать и российские. Ещё раз повторю - в случае доказанной безопасности и эффективности.Кстати говоря, испытания не закончены и у западных вакцин (как у китайских, не знаю). Почему-то это у Вас сомнений не вызывает. Хотя можно было бы сомневаться. По другим причинам, но всё же.Честно говоря, не очень следил за подробностями о ходе испытаний различных вакцин, но что-то мне кажется, что западные вакцины не особо опередили российскую в отношении доказанности безопасности и эффективности.P.s. Насчёт пропаганды. Вас не смущает: "Предпочли китайскую вакцину американской"?Особенно, учитывая сегодняшние проблемы американо-китайских отношений.