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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2525252625272528

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:56

  _hunter написав:.....
Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
...

Почему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не знаю насчёт автоматической регистрации, но у нас основное именно "политические причины". Считаю это глупостью. Правда, не первой и, к сожалению, не последней. Будем по " политическим причинам" гробить людей и терять в экономике.

Якраз те, що деякі країни реєструють російську вакцину, хоча ВООЗ її не рекомендує, є політичним рішенням. Чомусь ні Ізраїль, ні Угорщина, ні Туреччина її не використовують, хоча отримали пробні партії, для досліджень. А використовують Білорусь і Венесуела. То де тут політика - в першому списку, чи в другому?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
...

Почему?


Формально Гамалея прекратил третий этап вакцинации, или четвертый как там правильно.
Потому что все смешалось в доме Оболонских (с)
Но достаточно глупо после миллиона вакцинированных, при отсутствии каких то значительных жалоб и при наличии необходимых антител проводить или делать что то задним числом, потому что мощностей и так не хватает производить необходимое количество вакцин.
Напомню, что парацетамол никогда не проходил трёх фаз испытаний.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:11

lapay
Скорее всего, в обоих случаях. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

lapay написав: А використовують Білорусь і Венесуела. То де тут політика - в першому списку, чи в другому?


По скроллингу новостей больше всех привились Спутником, за пределами РФ, в Аргентине, по моему уже под сотню тысяч, начиная с тамошних губернаторов.
А в Венесуэлу вроде ещё не поступала, хотя может я что-то и пропустил.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:16

  freeze написав:
ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
...

Почему?


Формально Гамалея прекратил третий этап вакцинации, или четвертый как там правильно.
Потому что все смешалось в доме Оболонских (с)
Но достаточно глупо после миллиона вакцинированных, при отсутствии каких то значительных жалоб и при наличии необходимых антител проводить или делать что то задним числом, потому что мощностей и так не хватает производить необходимое количество вакцин.
Напомню, что парацетамол никогда не проходил трёх фаз испытаний.

Точно прекратила?
Я как-то прозевал этот момент.
А смысл есть хотя бы для определения эффективности. Дополнительные мощности для этого не нужны. Вакцинированные в процессе испытаний это тоже вакцинированные. Да и для установления длительности действия не помешает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Точно прекратила?
Я как-то прозевал этот момент.
А смысл есть хотя бы для определения эффективности. Дополнительные мощности для этого не нужны. Вакцинированные в процессе испытаний это тоже вакцинированные.


После того как почти все вакцинированные в рамках испытаний побежали и сделали себе после вакцинации анализ на антитела, то раскрылась тайна кто был в группе плацебо.
Думаю, сейчас вообще все новые вакцины после трех-четырех пионеров-вакцин в принципе не смогут провести никаких достоверных третьих фаз испытаний.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 30 гру, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:По скроллингу новостей больше всех привились Спутником, за пределами РФ, в Аргентине, по моему уже под сотню тысяч, начиная с тамошних губернаторов.

Навряд чи, за один день, встигли стільки вакцинувати.
Китайська вакцина перспективна тому, що в Китаї коронавірус задавлений, а виробничі потужності великі. Тому вони можуть багато експортувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:29

  freeze написав:
_hunter написав:Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
По местным -- могут хоть завтра "пройти". Но стоит ли таким "прохождениям" доверять?..


Просто наблюдаю, что Спутник уже поступил в Аргентину, Венгрию, Казахстан, Сербию, Белоруссию.
В январе пойдет в Молдову, Боливию, Венесуэлу и ещё в десяток стран.
Похоже многим странам до одного места стандарты, которые кем-то выработаны.
ЗЫ. И формально в январе поступит и в Украину, потому что ОРДЛО это без сомнения Украина.

Ну, "такой себе" списочек... Для себя я хотя бы от Польши сертификации подожду -- или любой другой страны "2-го/2-го с половиной мира"...
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