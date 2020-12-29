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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:56
_hunter написав:
.....
Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
...
Почему?
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ЛАД
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:01
ЛАД написав:
Не знаю насчёт автоматической регистрации, но у нас основное именно "политические причины". Считаю это глупостью. Правда, не первой и, к сожалению, не последней. Будем по " политическим причинам" гробить людей и терять в экономике.
Якраз те, що деякі країни реєструють російську вакцину, хоча ВООЗ її не рекомендує, є політичним рішенням. Чомусь ні Ізраїль, ні Угорщина, ні Туреччина її не використовують, хоча отримали пробні партії, для досліджень. А використовують Білорусь і Венесуела. То де тут політика - в першому списку, чи в другому?
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lapay
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:06
ЛАД написав: _hunter написав:
.....
Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
...
Почему?
Формально Гамалея прекратил третий этап вакцинации, или четвертый как там правильно.
Потому что все смешалось в доме Оболонских (с)
Но достаточно глупо после миллиона вакцинированных, при отсутствии каких то значительных жалоб и при наличии необходимых антител проводить или делать что то задним числом, потому что мощностей и так не хватает производить необходимое количество вакцин.
Напомню, что парацетамол никогда не проходил трёх фаз испытаний.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:11
lapay
Скорее всего, в обоих случаях.
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ЛАД
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:15
lapay написав: А використовують Білорусь і Венесуела. То де тут політика - в першому списку, чи в другому?
По скроллингу новостей больше всех привились Спутником, за пределами РФ, в Аргентине, по моему уже под сотню тысяч, начиная с тамошних губернаторов.
А в Венесуэлу вроде ещё не поступала, хотя может я что-то и пропустил.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:16
freeze написав: ЛАД написав: _hunter написав:
.....
Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
...
Почему?
Формально Гамалея прекратил третий этап вакцинации, или четвертый как там правильно.
Потому что все смешалось в доме Оболонских (с)
Но достаточно глупо после миллиона вакцинированных, при отсутствии каких то значительных жалоб и при наличии необходимых антител проводить или делать что то задним числом, потому что мощностей и так не хватает производить необходимое количество вакцин.
Напомню, что парацетамол никогда не проходил трёх фаз испытаний.
Точно прекратила?
Я как-то прозевал этот момент.
А смысл есть хотя бы для определения эффективности. Дополнительные мощности для этого не нужны. Вакцинированные в процессе испытаний это тоже вакцинированные. Да и для установления длительности действия не помешает.
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ЛАД
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:22
ЛАД написав:Точно прекратила?
Я как-то прозевал этот момент.
А смысл есть хотя бы для определения эффективности. Дополнительные мощности для этого не нужны. Вакцинированные в процессе испытаний это тоже вакцинированные.
После того как почти все вакцинированные в рамках испытаний побежали и сделали себе после вакцинации анализ на антитела, то раскрылась тайна кто был в группе плацебо.
Думаю, сейчас вообще все новые вакцины после трех-четырех пионеров-вакцин в принципе не смогут провести никаких достоверных третьих фаз испытаний.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 30 гру, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:22
freeze написав:
По скроллингу новостей больше всех привились Спутником, за пределами РФ, в Аргентине, по моему уже под сотню тысяч, начиная с тамошних губернаторов.
Навряд чи, за один день, встигли стільки вакцинувати.
Китайська вакцина перспективна тому, що в Китаї коронавірус задавлений, а виробничі потужності великі. Тому вони можуть багато експортувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:29
freeze написав:
_hunter написав:Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.
По местным -- могут хоть завтра "пройти". Но стоит ли таким "прохождениям" доверять?..
Просто наблюдаю, что Спутник уже поступил в Аргентину, Венгрию, Казахстан, Сербию, Белоруссию.
В январе пойдет в Молдову, Боливию, Венесуэлу и ещё в десяток стран.
Похоже многим странам до одного места стандарты, которые кем-то выработаны.
ЗЫ. И формально в январе поступит и в Украину, потому что ОРДЛО это без сомнения Украина.
Ну, "такой себе" списочек... Для себя я хотя бы от Польши сертификации подожду -- или любой другой страны "2-го/2-го с половиной мира"...
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