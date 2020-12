Додано: Сер 30 гру, 2020 20:45

China's state-owned pharmaceutical giant Sinopharm has announced its coronavirus vaccine is 79.34% effective.



От чомусь китайським цифрам я можу ще повірити а американським мультимільйоним фармацевтичним компаніям які заплатили не один мільйон за фальсифікації даних в минулому, в їх 95% не вірю зовсім

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

