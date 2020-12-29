Додано: Сер 30 гру, 2020 20:40

ЛАД написав: _hunter написав: .....

Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут.

... .....Тут есть "небольшая" проблема: по международным (которые EU/US признают) стандартам они, похоже, этот этап никогда не пройдут....

Почему? Почему?

С ними не согласен Илья Ясный, который считает, что "Спутник" перестал соответствовать западным стандартам еще на этапе доклинических исследований. "С таким протоколом, как у "Спутника", достоверных результатов ожидать в принципе не приходится, там очень субъективная оценка"

...

"Чтобы сделать вакцину, на которую будут смотреть на Западе, нужно все переделать с самого начала, начиная с исследований на животных и заканчивая производством и клиническими исследованиями", - утверждает Ясный. "Ее точно никогда не одобрят в нынешнем виде в Европе и США", - считает он.

После опубликования в престижном и признанном международным сообществом журнале Lancet

результатов второй фазы, к ним возник ряд вопросов из-за статистической недостоверности некоторых данных (т. е. по-простому: пририсованности). Разработчики на это огрызнулись (вот реально другого слова не подберешь тут), что типа "у нас все верно, вы просто не умеете читать". Когда у них попросили исходные протоколы, НИИ Гамалеи отказался их предоставить в стиле "мы публикуем те данные, которые считаем нужными", чем только увеличил подозрения в реальности проведенных испытаний

Вот:и вот:И чуть вот:Т.е. да "в реальной жизни" вакцина вполне может и работать. Но для получения сертификаций этого мало -- нужно выполнить кучу вполне определенных шагов. И эти шаги сделаны не были (не важно по каким причинам). Будут ли их переделывать -- вопрос (но по общим "настроениям" -- скорее всего нет.Если бы альтернатив не было -- на эти "мелочи" глаза бы закрыли, но сейчас -- будут "дрюкать" по-полной.