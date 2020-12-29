С ними не согласен Илья Ясный, который считает, что "Спутник" перестал соответствовать западным стандартам еще на этапе доклинических исследований. "С таким протоколом, как у "Спутника", достоверных результатов ожидать в принципе не приходится, там очень субъективная оценка" ... "Чтобы сделать вакцину, на которую будут смотреть на Западе, нужно все переделать с самого начала, начиная с исследований на животных и заканчивая производством и клиническими исследованиями", - утверждает Ясный. "Ее точно никогда не одобрят в нынешнем виде в Европе и США", - считает он.
После опубликования в престижном и признанном международным сообществом журнале Lancet результатов второй фазы, к ним возник ряд вопросов из-за статистической недостоверности некоторых данных (т. е. по-простому: пририсованности). Разработчики на это огрызнулись (вот реально другого слова не подберешь тут), что типа "у нас все верно, вы просто не умеете читать". Когда у них попросили исходные протоколы, НИИ Гамалеи отказался их предоставить в стиле "мы публикуем те данные, которые считаем нужными", чем только увеличил подозрения в реальности проведенных испытаний
Т.е. да "в реальной жизни" вакцина вполне может и работать. Но для получения сертификаций этого мало -- нужно выполнить кучу вполне определенных шагов. И эти шаги сделаны не были (не важно по каким причинам). Будут ли их переделывать -- вопрос (но по общим "настроениям" -- скорее всего нет.
Если бы альтернатив не было -- на эти "мелочи" глаза бы закрыли, но сейчас -- будут "дрюкать" по-полной.
freeze написав:У китайцев единственная на сегодня широко используемая вакцина из цельного инактивированного вируса, технология проверена десятилетиями надёжная как танк, без излишних гаджетов и лайфхаков. Как кнопочная Нокия )
Если бы передо мной положили все вакцины, что сейчас на слуху и используются, я бы не задумываясь выбрал бы для себя китайскую.
Штамів віруса, зараз, багато, антитіла можуть і не піймати нові штами, по такій технології. Іншого все одно в нас не буде, поки Польща чи Канада не вакцинуються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Надо перестать нагонять истерику и уже понять, что если миллиону людей сделать вакцину, то несколько человек на следующей неделе обязательно умрет от каких то причин, один умрет от инфаркта, один от инсульта, один подавится булочкой или умрет от другого несчастного случая.
Ну, когда вместо вакцины диагностируют корону то все такие смерти записывают в "умер от короны".
China's state-owned pharmaceutical giant Sinopharm has announced its coronavirus vaccine is 79.34% effective.
От чомусь китайським цифрам я можу ще повірити а американським мультимільйоним фармацевтичним компаніям які заплатили не один мільйон за фальсифікації даних в минулому, в їх 95% не вірю зовсім
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
moldashavanin написав:Власти швейцарского кантона Люцерн заявили в среду, что мужчина, вакцинированный одним из первых в стране вакциной Pfizer, скончался.
Через примерно пятьдесят лет скончаются практически все провакцинированные в этом декабре. А большинство из провакцинированных престарелых или с серьезным диабетом умрут в ближайшие 10 лет после вакцинации.
"Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачи считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с)
moldashavanin написав:Власти швейцарского кантона Люцерн заявили в среду, что мужчина, вакцинированный одним из первых в стране вакциной Pfizer, скончался.
Через примерно пятьдесят лет скончаются практически все провакцинированные в этом декабре. А большинство из провакцинированных престарелых или с серьезным диабетом умрут в ближайшие 10 лет после вакцинации.
"Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачи считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с)
Ага , как писать про серьезные проблемы после ковида - мы хороши как умрешь после вакцины - никто не виноват . нет . сделали вакцину и умер через 10 лет - умер от последствий вакцины . с ковидом такая логика работала .
freeze написав:То есть если кого то в трамвае проклянет сумасшедшая бабка и у него через неделю выскочит на губе герпес, для вас также будет очевидно, что это из-за проклятия, поскольку механизм неизвестен. И если бы на видео был человек с чиряком на лбу, утверждавшим что он пять дней назад вакцинированировался и вот чиряк на лбу, то вы бы ему свято поверили ?
Фріз, з одного боку ви, з божевільною бабкою в трамваї, чиряком і сумнівами, що тяжкі алергічні реакції неможливі (бо вам не відомий механізм). З іншого Ньюсуік з описом того що медичний працівник отримав серйозну алергічну реакцію після щеплення ковідним Pfizer, а також CDC та NYC Department of Health що визнали такі випадки після щеплення Pfizer. Даруйте, але тут нема про що дискутувати.
moldashavanin написав:...... Ага , как писать про серьезные проблемы после ковида - мы хороши как умрешь после вакцины - никто не виноват . нет . сделали вакцину и умер через 10 лет - умер от последствий вакцины . с ковидом такая логика работала .