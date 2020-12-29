freeze написав:То есть если кого то в трамвае проклянет сумасшедшая бабка и у него через неделю выскочит на губе герпес, для вас также будет очевидно, что это из-за проклятия, поскольку механизм неизвестен. И если бы на видео был человек с чиряком на лбу, утверждавшим что он пять дней назад вакцинированировался и вот чиряк на лбу, то вы бы ему свято поверили ?
Фріз, з одного боку ви, з божевільною бабкою в трамваї, чиряком і сумнівами, що тяжкі алергічні реакції неможливі (бо вам не відомий механізм). З іншого Ньюсуік з описом того що медичний працівник отримав серйозну алергічну реакцію після щеплення ковідним Pfizer, а також CDC та NYC Department of Health що визнали такі випадки після щеплення Pfizer. Даруйте, але тут нема про що дискутувати.
freeze написав:Через примерно пятьдесят лет скончаются практически все провакцинированные в этом декабре. А большинство из провакцинированных престарелых или с серьезным диабетом умрут в ближайшие 10 лет после вакцинации.
Ну не придуpюйтесь, до чого тут 10 чи 50 років? Людина померла через 5 днів після щеплення. До того ж "По словам домашнего врача, ранее его пациенту уже делали прививку от гриппа, на которую он отреагировал плохо, после чего вакцинации решили больше не проводить." Використовуючи одну з улюблених фраз ковідозаляканих "А мог бы еще жить и жить..."
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freeze написав:То есть если кого то в трамвае проклянет сумасшедшая бабка и у него через неделю выскочит на губе герпес, для вас также будет очевидно, что это из-за проклятия, поскольку механизм неизвестен. И если бы на видео был человек с чиряком на лбу, утверждавшим что он пять дней назад вакцинированировался и вот чиряк на лбу, то вы бы ему свято поверили ?
Фріз, з одного боку ви, з божевільною бабкою в трамваї, чиряком і сумнівами, що тяжкі алергічні реакції неможливі (бо вам не відомий механізм). З іншого Ньюсуік з описом того що медичний працівник отримав серйозну алергічну реакцію після щеплення ковідним Pfizer, а також CDC та NYC Department of Health що визнали такі випадки після щеплення Pfizer. Даруйте, але тут нема про що дискутувати.
И где там в ваших ссылках эта истеричная Клава с парализованным лицом якобы через три дня после вакцинации и из-за вакцинации ?
После уколов банального витамина С или В12 стольких миллионов людей, таких аллергических реакций будет на два порядка больше, и никто не снимает постановочные видео о вреде витаминов )))
Далась вам та негритоска. Ми не про неї говоримо а про тяжкі алергічні реакції тих хто вколовся Файзером. Відео з медсестрою: https://youtu.be/kfWKPMLk6Nw лише ілюстрація цих випадків які підтверджені офіційно.
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1. Если после вакцинации "поциент" умер - пишем "от короны" (тест подвердит) 2. Если не умер - пишем "спасся благодаря вакцине" 3. Если после вакцины заболел короной - пишем "новая версия короны". (Опционально для некоторых рынков: можно винить "идеологически-неверную" вакцину) 4. ???? 5. PROFIT!!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 30 гру, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
andriykulyk76 написав:Далась вам та негритоска. Ми не про неї говоримо а про тяжкі алергічні реакції тих хто вколовся Файзером. Відео з медсестрою лише ілюстрація цих випадків які підтверджені офіційно.
Мой шурин из Чикаго говорит, что у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер, но в ближайшие несколько недель точно ещё очередь не дойдет. Это все что надо знать про страхи об аллергических реакциях. Шурин кстати математический аналитик в крупнейшей страховой компании, просчитывает вероятность рисков )