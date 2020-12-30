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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:47

  freeze написав:"Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачи считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с)

В условиях круговой поруки и корпоративной солидарности врачей, которая возникает еще со студенческой скамьи и является еще более сильной, чем в судейской среде, хорошо "СЧИТАТЬ", даже когда речь идет о человеческой жизни:
https://uain.press/blogs/volodymyr-kuha ... rma-272474
https://lubava.livejournal.com/359116.html
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andriykulyk76 написав:
  freeze написав:То есть если кого то в трамвае проклянет сумасшедшая бабка и у него через неделю выскочит на губе герпес, для вас также будет очевидно, что это из-за проклятия, поскольку механизм неизвестен.
И если бы на видео был человек с чиряком на лбу, утверждавшим что он пять дней назад вакцинированировался и вот чиряк на лбу, то вы бы ему свято поверили ?


Фріз, з одного боку ви, з божевільною бабкою в трамваї, чиряком і сумнівами, що тяжкі алергічні реакції неможливі (бо вам не відомий механізм). З іншого Ньюсуік з описом того що медичний працівник отримав серйозну алергічну реакцію після щеплення ковідним Pfizer, а також CDC та NYC Department of Health що визнали такі випадки після щеплення Pfizer. Даруйте, але тут нема про що дискутувати.

Можливо ви в черговий раз неуважно щось прочитали, то я вам наведу посилання ще раз:
https://www.newsweek.com/pfizer-covid-v ... ty-1556991
https://www.gazeta.ru/social/2020/12/24 ... ml?updated


И где там в ваших ссылках эта истеричная Клава с парализованным лицом якобы через три дня после вакцинации и из-за вакцинации ?

После уколов банального витамина С или В12 стольких миллионов людей, таких аллергических реакций будет на два порядка больше, и никто не снимает постановочные видео о вреде витаминов )))
Востаннє редагувалось freeze в Сер 30 гру, 2020 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Через примерно пятьдесят лет скончаются практически все провакцинированные в этом декабре. А большинство из провакцинированных престарелых или с серьезным диабетом умрут в ближайшие 10 лет после вакцинации.

Ну не придуpюйтесь, до чого тут 10 чи 50 років? Людина померла через 5 днів після щеплення. До того ж "По словам домашнего врача, ранее его пациенту уже делали прививку от гриппа, на которую он отреагировал плохо, после чего вакцинации решили больше не проводить." Використовуючи одну з улюблених фраз ковідозаляканих "А мог бы еще жить и жить..."
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:53

  freeze написав:
andriykulyk76 написав:
  freeze написав:То есть если кого то в трамвае проклянет сумасшедшая бабка и у него через неделю выскочит на губе герпес, для вас также будет очевидно, что это из-за проклятия, поскольку механизм неизвестен.
И если бы на видео был человек с чиряком на лбу, утверждавшим что он пять дней назад вакцинированировался и вот чиряк на лбу, то вы бы ему свято поверили ?


Фріз, з одного боку ви, з божевільною бабкою в трамваї, чиряком і сумнівами, що тяжкі алергічні реакції неможливі (бо вам не відомий механізм). З іншого Ньюсуік з описом того що медичний працівник отримав серйозну алергічну реакцію після щеплення ковідним Pfizer, а також CDC та NYC Department of Health що визнали такі випадки після щеплення Pfizer. Даруйте, але тут нема про що дискутувати.

Можливо ви в черговий раз неуважно щось прочитали, то я вам наведу посилання ще раз:
https://www.newsweek.com/pfizer-covid-v ... ty-1556991
https://www.gazeta.ru/social/2020/12/24 ... ml?updated


И где там в ваших ссылках эта истеричная Клава с парализованным лицом якобы через три дня после вакцинации и из-за вакцинации ?

После уколов банального витамина С или В12 стольких миллионов людей, таких аллергических реакций будет на два порядка больше, и никто не снимает постановочные видео о вреде витаминов )))


Далась вам та негритоска. Ми не про неї говоримо а про тяжкі алергічні реакції тих хто вколовся Файзером. Відео з медсестрою: https://youtu.be/kfWKPMLk6Nw лише ілюстрація цих випадків які підтверджені офіційно.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:59

1. Если после вакцинации "поциент" умер - пишем "от короны" (тест подвердит)
2. Если не умер - пишем "спасся благодаря вакцине"
3. Если после вакцины заболел короной - пишем "новая версия короны". (Опционально для некоторых рынков: можно винить "идеологически-неверную" вакцину)
4. ????
5. PROFIT!!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 30 гру, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

andriykulyk76 написав:Далась вам та негритоска. Ми не про неї говоримо а про тяжкі алергічні реакції тих хто вколовся Файзером. Відео з медсестрою лише ілюстрація цих випадків які підтверджені офіційно.


Мой шурин из Чикаго говорит, что у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер, но в ближайшие несколько недель точно ещё очередь не дойдет.
Это все что надо знать про страхи об аллергических реакциях.
Шурин кстати математический аналитик в крупнейшей страховой компании, просчитывает вероятность рисков )
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:02

  ЛАД написав:
  moldashavanin написав:......
Ага , как писать про серьезные проблемы после ковида - мы хороши
как умрешь после вакцины - никто не виноват .
нет . сделали вакцину и умер через 10 лет - умер от последствий вакцины . с ковидом такая логика работала .

Через 10 лет после ковида ещё никто не умирал. :)


Это говорит у вас Диссидент :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:05

  Вкладчик1234 написав:1. Если после вакцинации "поциент" умер - пишем "от короны" (тест подвердит)
2. Если не умер - пишем "спасся благодаря вакцине"
3. Если после вакцины заболел короной - пишем "новая версия короны". (Опционально для некоторых рынков: можно винить "идеологически-неверную" вакцину)
4. ????
5. PROFIT!!

То ли дело с короной -- от нее ж умереть вообще невозможно: там и инсульты и осложнения и даже в окно кто-то выходил -- это ж все "не корона"... Вот там-то PROFIT!! так PROFIT!! -- даже второй и третий пункты не нужны.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:Ага , как писать про серьезные проблемы после ковида - мы хороши
как умрешь после вакцины - никто не виноват .
нет . сделали вакцину и умер через 10 лет - умер от последствий вакцины . с ковидом такая логика работала .


Видите, не пандемия а беда просто, в результате все умрут, то ли от коронавируса, то ли от его последствий, то ли после вакцинации )))
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:То ли дело с короной

С короной точно так же: умер - от короны, не умер - спасли врачи (героический ролик на ТВ с замученными физиономиями в масках)
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