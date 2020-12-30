freeze написав:

То есть если кого то в трамвае проклянет сумасшедшая бабка и у него через неделю выскочит на губе герпес, для вас также будет очевидно, что это из-за проклятия, поскольку механизм неизвестен.И если бы на видео был человек с чиряком на лбу, утверждавшим что он пять дней назад вакцинированировался и вот чиряк на лбу, то вы бы ему свято поверили ?