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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:12
А помните, как тут чуть ли не хоронили Труханова?
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не помним.
Помню я сразу написал, что у Гены-Капитана нет ни одного шанса негативного исхода.
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:17
Какое еще "точно так же"??? -- от "еще одного гриппа" вообще ж никто не умирает. А тут еще месяц вакцинации не прошел -- а уже горы трупов и все врачи только и лечат алергические приступы...
Эти чипирующие вакцины и рядом с короной по опасности не стоят...
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Где ты такое видел? Имя, сестра, имя? С марта месяца в уши заливают про страшную корону.
А я за это время только насморк подхватил.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 30 гру, 2020 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:19
Еще бы не быть ажиотажу, если в Калифорнии у 45-летнего медбрата через неделю после вакцинации вакциной Pfizer тест на коронавирус показал положительный результат:
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:22
Так я ж про это же: корона -- вообще безопасна -- доказано... кхм... а кем доказано?
А вакцина от короны -- состоящая из "частей" это самой короны -- страшнейший яд (интересно, как так получилось)...
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:24
Так 100%-ю эффективность никто (кроме спутника, вроде?) и не заявлял. А один случай из 1000 (или сколько там уже навакцинировали) вполне укладывается даже в пессимистические 80%...
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:24
Фарм-производители похоже создали свой "айфон".
Уже сейчас фанаты занимают очереди
Каждый год можно выпускать "пакращенную" версию
Неплохо придумали работать напрямую с правительствами, чтоб деньги сразу со станка забирать, минуя лишнего посредника - клиентов-пациентов
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:29
Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.
Я тебе, кстати, этот вопрос уже задавал: кто доказал безопасность короны? И почему вакцина, содержащая ту же самую корону, но инактивированную (леший с ними -- с Пфайзерами -- говорим про китайцев) резко стала опасной?
Причем задавал раза два точно -- это про сливы.
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