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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:12

А помните, как тут чуть ли не хоронили Труханова? :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:А помните, как тут чуть ли не хоронили Труханова? :)


Не помним.
Помню я сразу написал, что у Гены-Капитана нет ни одного шанса негативного исхода.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:17

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:То ли дело с короной

С короной точно так же: умер - от короны, не умер - спасли врачи (героический ролик на ТВ с замученными физиономиями в масках)

Какое еще "точно так же"??? -- от "еще одного гриппа" вообще ж никто не умирает. А тут еще месяц вакцинации не прошел -- а уже горы трупов и все врачи только и лечат алергические приступы...
Эти чипирующие вакцины и рядом с короной по опасности не стоят...
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:- от "еще одного гриппа" вообще ж никто не умирает.

Где ты такое видел? Имя, сестра, имя? С марта месяца в уши заливают про страшную корону.


А я за это время только насморк подхватил. :cry:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 30 гру, 2020 22:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:19

  freeze написав:у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер

Еще бы не быть ажиотажу, если в Калифорнии у 45-летнего медбрата через неделю после вакцинации вакциной Pfizer тест на коронавирус показал положительный результат:
https://www.livemint.com/news/world/us- ... 13740.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:- от "еще одного гриппа" вообще ж никто не умирает.

Где ты такое видел? Имя, сестра, имя? С марта месяца в уши заливают про страшную корону.


А я за это время только насморк подхватил. :cry:

Так я ж про это же: корона -- вообще безопасна -- доказано... кхм... а кем доказано?
А вакцина от короны -- состоящая из "частей" это самой короны -- страшнейший яд (интересно, как так получилось)...
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Так я ж про это же

Про что про это? Походу ты опять слился :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:24

  Igneus написав:
  freeze написав:у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер

Еще бы не быть ажиотажу, если в Калифорнии у 45-летнего медбрата через неделю после вакцинации вакциной Pfizer тест на коронавирус показал положительный результат

Так 100%-ю эффективность никто (кроме спутника, вроде?) и не заявлял. А один случай из 1000 (или сколько там уже навакцинировали) вполне укладывается даже в пессимистические 80%...
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:24

Фарм-производители похоже создали свой "айфон".
Уже сейчас фанаты занимают очереди

Каждый год можно выпускать "пакращенную" версию

Неплохо придумали работать напрямую с правительствами, чтоб деньги сразу со станка забирать, минуя лишнего посредника - клиентов-пациентов :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Так я ж про это же

Про что про это? Походу ты опять слился :mrgreen:

Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.

Я тебе, кстати, этот вопрос уже задавал: кто доказал безопасность короны? И почему вакцина, содержащая ту же самую корону, но инактивированную (леший с ними -- с Пфайзерами -- говорим про китайцев) резко стала опасной?
Причем задавал раза два точно -- это про сливы.
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