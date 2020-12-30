Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:30
_hunter написав:
Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.
У тебя какая-то новая корона которая поедает мозг.
Mind the gap.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:33
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.
У тебя какая-то новая корона которая поедает мозг.
угумц, сильный аргумент... Это, опять же, к вопросу о сливах.
_hunter
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:34
_hunter написав: vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.
У тебя какая-то новая корона которая поедает мозг.
угумц, сильный аргумент... Это, опять же, к вопросу о сливах.
Да уж получше твоего - про то что я говорил.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:39
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
угумц, сильный аргумент... Это, опять же, к вопросу о сливах.
Да уж получше твоего - про то что я говорил.
Не, ну серьезно?
"Корона -- безопасна. Или доказывайте мне обратное" -- говорил?
"Вакцина -- опасна. Или доказывайте мне обратное" -- говорил?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:00
Igneus написав: freeze написав:
у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер
Еще бы не быть ажиотажу, если в Калифорнии у 45-летнего медбрата через неделю после вакцинации вакциной Pfizer тест на коронавирус показал положительный результат:
https://www.livemint.com/news/world/us- ... 13740.html
С учётом инкубационного периода, любой кто разбирается, поймет в чем прикол таких сообщений )
freeze
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:31
Спасибо, понял, о чём речь.
Но в первой ссылке есть последний раздел:
"Не только российский феномен"
, который сильно смягчает впечатление.
Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.
Ещё раз.
Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.
Я только выступаю против права
не специалиста
Кулебы принимать чисто "политические" решения.
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